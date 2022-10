Un homme étranglé au Cannet, un autre suicidé... Le rôle trouble de Marlène Dietrich dans la mort de ses amants

Marlène Dietrich a-t-elle assisté, dans son appartement du Cannet, tétanisée, à l’assassinat de Thibault Fenu par Semaan Mansour, deux de ses prétendants dans la nuit du 22 au 23 octobre 2015? Ou a-t-elle pris une part active à la préparation de ce crime, endossant le rôle d’un Ange bleu vénéneux, d’une belle ensorceleuse? Au quatrième jour du procès, la question est cruciale et peut faire pencher la balance, vendredi, vers l’acquittement ou une lourde peine de réclusion.

La juge d’instruction a dénombré chez la suspecte pas moins de cinq versions différentes, des revirements perpétuels au fil des investigations. La magistrate a conclu, tout comme la chambre de l’instruction que cette femme avait choisi de mettre en présence ses deux amants rivaux. Ses deux dernières auditions laissent penser que Marlène Dietrich a fait entrer Semaan Mansour, 18 ans, chez elle tandis que Thibault Fenu, 33 ans, était endormi. Le premier aurait ensuite étranglé le second.

Le cou brisé

Mercredi matin, Dorian, le meilleur ami de Semaan, le meurtrier présumé, met à mal ce scénario devant des jurés très attentifs. "Semaan m’a dit le lendemain des faits: j’ai fait une connerie, j’ai commis le plus grand péché du monde." Il lui confie, entre autres, qu’accompagné de Marlène, il est allé cacher le corps dans la forêt de Mons.

Me Gérard Baudoux, défenseur de l’accusée, s’attarde sur les propos de Dorian lors de sa garde à vue: "Semaan vous dit bien que Marlène Dietrich ne voulait pas le laisser entrer chez elle et qu’il a forcé le passage le soir du 22 octobre? Vous confirmez?" "Oui", répond Dorian. C’est ensuite que Semaan Mansour se serait battu avec Thibault Fenu et lui aurait brisé le cou. La thèse du guet-apens se fissurerait-elle? L’analyse téléphonique de la brigade criminelle de la PJ laisse penser au contraire que Marlène Dietrich est allée chercher Semaan Mansour pour le ramener à son domicile. Dans quel but? Quelques jours avant le drame, elle avait séduit à nouveau Thibault Fenu, évoquant avec lui un projet de mariage. Troublant. Après sa disparition, elle continue d’être en contact avec Semaan Mansour qui finira par se suicider, rongé par la culpabilité.

La Cour et les jurés disposent encore de deux jours pour se forger une intime conviction sur le rôle de l’accusée. Celle des parties civiles et des témoins qui ont côtoyé de près les deux défunts est acquise. Marlène Dietrich a deux morts sur la conscience.