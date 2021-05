Un homme et une femme interpellés en état d'ivresse au volant finissent devant la justice à Monaco

Elle prend le volant après sept verres de vin

C’est une femme très attachée aux bonnes relations familiales.

Le 21 novembre dernier, elle a passé l’après-midi à discuter avec sa sœur. Mais sans lâcher la bouteille de vin. Au moment de quitter la frangine, vers 18 h 30, cette femme concierge avait étanché sa soif avec sept verres de vin.

Arrivée à la jonction de la place d’Armes avec l’avenue Prince-Pierre, sa réaction ne pouvait être immédiate quand un homme s’est arrêté sur le passage protégé pour laisser passer la conductrice.

Évidemment, avec des réflexes amoindris par la boisson, elle percutait la victime qui a réclamé la somme de 1.000€ à l’audience.

Pour le procureur, les faits sont reconnus et la prévenue, qui a prétendu n’avoir jamais eu de condamnation, a été sanctionnée en Suisse pour des faits similaires. Un mois avec sursis, 45€ d’amende et un an d’interdiction de conduire en Principauté.

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public.