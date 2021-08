Un homme condamné à de la prison avec sursis pour avoir frappé une femme pendant sept minutes

"Divergences" entre déclarations

La défense affûte ses armes afin de contrecarrer les accusations qui mettent à mal son client.

"Il manque un élément au dossier, prétend Me Thomas Brezzo: la confrontation, compte tenu des divergences entre les déclarations de Madame et les propos de Monsieur. Les termes sont des suppositions et manquent d’objectivités. Mon client ne s’explique qu’en russe. Alors, je doute qu’un policier a pu s’assurer de la véracité des propos tenus dans une langue qu’il ne maîtrise pas."

Le certificat médical? "La victime a pu chuter la veille vu son fort état d’ébriété. De plus, elle ne se souvient pas de son attitude. Quant à la fracture du nez, elle est décelée par un scanner facial. Un coup de poing aurait laissé des traces sur le visage. Enfin, avec un tabassage de sept minutes, la plaignante n’aurait pas eu un visage exempt de saignement, comme le décrit le concierge. Sans oublier la remarque des policiers: elle est tellement hystérique qu’ils vont lui demander si elle n’a pas des problèmes psychiatriques! Et elle tellement ivre que cette personne n’arrivera pas à souffler dans l’appareil. Pourquoi accorde-t-on plus de crédit à Madame qu’à Monsieur? Quand on ment, cela se voit. Pourquoi est-elle absente à l’audience? N’oubliez pas la présomption d’innocence et entrez en voie de relaxe."