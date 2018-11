Un fonctionnaire monégasque condamné après avoir cassé le doigt de sa femme au cours d'une empoignade

Le sujet n’est plus tabou. Même si toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler ou de porter plainte, les femmes battues viennent de plus en plus dénoncer devant le tribunal correctionnel les violences conjugales subies.

La dernière affaire concerne l’épouse d’un fonctionnaire monégasque. Il semblerait que la page d’amour du couple a été tournée depuis longtemps…

Le 26 mars dernier, Madame s’est rendue à la Sûreté publique pour se plaindre de rudesses ayant entraîné trois jours d’ITT. Son mari l’a empoignée par le col et l’a plaquée brutalement contre un mur. Les enquêteurs l’interrogent sur d’éventuels sévices antérieurs. Elle se souvient: en septembre...