Un ex-pompier volontaire condamné à un an de prison ferme pour deux incendies dans l'Hérault cet été

L'homme de 33 ans a également été interdit de se rendre dans le département pendant 5 ans. La procureure, Camille Julla-Marcy, avait requis une peine de 3 ans de détention, dont 18 mois avec sursis.

Le 2 août, vers 19h00, les pompiers de l'Hérault étaient intervenus sur un incendie de végétation dans la zone naturelle et agricole de Pézenas. Le feu, éteint en deux heures, s'était propagé sur 500 m2 sans causer de dégâts aux habitations.

Les gendarmes étaient alors alertés de la présence d'un individu au comportement suspect qui avait également été vu dans l'après-midi près d'un premier départ de feu, rapidement circonscrit par les pompiers.

Interpellé le jour des faits alors qu'il était alcoolisé, il finissait par reconnaitre, après son dégrisement, être l'auteur de l'incendie de la soirée. Il contestait en revanche toute responsabilité dans le premier départ de feu.

L'homme, pompier volontaire en Ardèche entre 2008 et 2011, a maintenu sa version mercredi devant le tribunal, niant être l'auteur du premier départ de feu et répétant "ne pas comprendre" pourquoi il avait allumé le second.

"Il n'explique rien, mais ça ne fait pas de lui un incendiaire fasciné par le feu", a soutenu son avocat, Michel-Pierre Raynaud-Bardon, en plaidant la clémence.

"Il s'est inscrit dans une démarche inquiétante pour un ancien pompier, dans un contexte national qu'il faut aussi prendre en compte", a accusé la procureure pendant son réquisitoire.

Selon un bilan provisoire de la gendarmerie en date du 23 septembre, 48 personnes ont été interpellées en France cet été marqué par un record de surfaces brûlées, notamment dans le Sud-Ouest.

Avant le jugement de mercredi, 12 d'entre elles avaient déjà été condamnées: la plus lourde peine, de deux ans de prison, a été prononcée contre un jeune homme reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde.