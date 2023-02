Un étudiant condamné pour avoir dérobé un sweat-shirt dans un magasin de sport à Monaco

Certaines tactiques de surveillance, dans les enseignes de la grande distribution de la Principauté, ont la particularité d’alimenter en permanence les audiences du tribunal correctionnel de Monaco. Une de plus! C’est un étudiant cité à comparaître.

Le prévenu de 20 ans, absent à la barre, a écopé d’une peine d’amende de 500 euros pour avoir dérobé frauduleusement un sweat-shirt à capuche dans le magasin Décathlon de Fontvieille.

Rattrapé par la Sûreté publique

Le 2 novembre dernier, à l’occasion du match de football AS Monaco II-White Falcons (3-1), ce natif de Belgrade faisait du shopping à sa manière. "Quand il quittait la boutique, a noté le président Florestan Bellinzona, il déclenchait évidemment l’alarme au passage. Les agents de sécurité étaient bien présents. Mais comme ce client assez spécial fuyait rapidement, les vigiles alertaient la Sûreté publique. Si le malandrin faisait mine de ne rien entendre ni comprendre et de poursuivre son chemin, il ne tardait pas à être interpellé."

Les policiers le retrouvaient rapidement dans la galerie du centre commercial proche. Au cours de la fouille, les agents récupéraient le chandail de sport dissimulé dans son sac à dos.

En garde à vue dans les locaux de la rue Suffren-Reymond, le voleur tergiversait quand il était interrogé sur la propriété du sac. "Quant au vêtement concerné, a conclu le magistrat, c’est un autre individu qu’il ne connaissait pas qui l’aurait glissé dans son sac. On n’a pas plus d’éléments, à part que cet étudiant serbe était rentré dans le commerce sans intention d’acheter le moindre effet ou objet. Il était juste passé pour flâner, poussé par la curiosité…"

Toutes ces assertions sont fausses et gratuites pour le parquet. "On voit bien ce personnage sur la vidéo avec son sac, a décrit le premier substitut, Julien Pronier. Outre le fait qu’il va déclencher le signal sonore dès qu’il franchit le portique, on le voit également déguerpir à grande enjambée quand il s’aperçoit qu’il va être poursuivi. Vous prononcerez une peine d’amende de 500 euros pour l’infraction, le sweat-shirt ayant été récupéré par le magasin."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public.