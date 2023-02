Un détenu de Monaco prend un mois ferme supplémentaire pour un doigt d’honneur à un gradé

Arrivé menotté à l’audience depuis la maison d’arrêt de Monaco où il purge une peine d’un an ferme pour proxénétisme, un détenu a comparu devant le tribunal correctionnel pour outrages à un agent de la force publique.

Un lieutenant de police avait déposé plainte le 18 novembre dernier. Alerté par des collègues, il reprochait au prévenu de l’avoir offensé avec un geste obscène particulièrement significatif : un doigt d’honneur suivi d’un mouvement de va-et-vient.

Ce serait, d’après la version du policier, au cours de la précédente instruction de l’affaire de prostitution, devant ce même tribunal, que le maraîcher de Villeneuve-d’Ascq aurait eu la mauvaise idée de tendre le majeur à la verticale, tandis que pouce, index, annulaire et auriculaire étaient repliés en poing.

Dix-neuf mentions sur son casier français

Interrogé par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle, ce personnage imposant d’une trentaine d’années a réfuté toute gestuelle irrespectueuse. "J’ai bien fait un mouvement de la main. Mais c’était pour avertir ma copine que j’allais tomber. C’est-à-dire la prison. Quel était l’intérêt d’insulter un policier ? Regardez la configuration de cette salle d’audience. C’était impossible d’avoir une contenance indécente sans être vu par tout le monde."

Mais le magistrat connaît sur le bout des doigts le parcours délictuel du Nordiste et semble sceptique aux propos exprimés. "Condamné une fois à Monaco, vous avez dix-neuf mentions sur votre casier français : port et usage d’armes, menaces, vols, vols aggravés, conduite sans permis, violences, stupéfiants, recels, prise de nom d’un tiers…"

Conseil de la partie civile, Me Maeva Zampori écarte d’emblée toute volonté d’acharnement de son client. "Le prévenu apparaît offusqué par la présence dans cette salle de l’officier de police qui a conduit sa garde à vue. Il n’y a rien d’anormal. Quant à sa compagne, elle était à la barre. Il y a peu de chance que ce geste s’adressait à son intention. Or, celui qui est encore dans le box avait un regard provocateur, insistant avec un sourire. Les témoignages des autres gradés démontrent bien une atteinte à la police, à ce tribunal. Nous réclamons une somme de 500 euros que la victime s’engage à verser à l’association des policiers."

Le parquet ne doute pas du peu d’intérêt du prévenu pour la personne avec pareil casier.

"Le mépris du personnage pour l’institution judiciaire"

Le substitut Emmanuelle Carniello veut faire toucher du doigt au tribunal "le mépris du personnage pour l’institution judiciaire". "Le policier n’a pas à subir l’irrévérence d’un tel bonhomme. Cela démontre sa personnalité, son état d’esprit. Parce que le parquet n’a pas vu le geste, cela ne se serait pas passé comme il est décrit par les officiers ? Ces personnes ont fait les dépositions de ce qu’elles ont vu. Le décodage des gestes que l’on vous a donné à l’audience est démonstratif d’un comportement inadapté. Inacceptable ! Son attitude doit être punie de trois mois ferme. Et comme Monsieur est sortant le 18 août prochain, vous l’assortirez d’un mandat d’arrêt, sinon on ne le reverra certainement pas."

Question de l’avoir au doigt et à l’œil !

"Une divergence d’interprétation"

La défense a protesté, car on cherche à noircir la personnalité de son client. "Il n’a jamais manqué de respect, a clamé Me Roland Tamisier. Un doigt d’honneur ? C’est pour mener une action complémentaire à charge. Il y avait des surveillants, des avocats. Ils n’ont même pas été interrogés. Pas plus que les personnes présentes. D’avoir introduit le majeur et l’index dans sa main droite ne signifie aucunement un outrage. C’était sa façon désespérée d’indiquer qu’il allait au trou. Écartez toute idée de geste infamant. Ce n’est qu’une divergence d’interprétation qui n’était pas destinée au policier. Prononcez la relaxe."

In fine, c’est un geste qui coûte cher. Même si le tribunal a ramené les réquisitions du ministère public à un mois ferme et la somme réclamée par la partie civile à 300 euros.