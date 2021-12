Un compagnon violent commanditaire d’un viol à Nice? Une enquête ouverte

Ulrich, 34 ans, avait déjà purgé huit mois de prison pour avoir frappé Gaby (1), 38 ans, sa compagne et mère de leurs six enfants, tous placés par les services sociaux. Il a de nouveau été incarcéré après l’intervention de la police le 29 septembre dans un logement du boulevard de La Madeleine à Nice.

Plus grave encore, il est suspecté d’avoir rédigé un courrier de menaces pour convaincre Gaby de retirer sa plainte. La victime l’accuse de lui avoir envoyé des hommes de main pour faire pression sur elle. L’expédition aurait dégénéré en viol punitif. La brigade criminelle a été saisie. Une enquête est en cours.

Ulrich fait son apparition dans le box du tribunal correctionnel lundi soir.

Pull gris, cheveux courts, raie sur le côté, il cherche Gaby du regard. "Reconnaissez vous les faits?", demande le président Alain Chemama. "Non pas du tout. Je n’ai jamais été violent avec elle."

Son casier judiciaire démontre le contraire.

En 2014, il avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour des violences sur sa compagne. Des photos prises en août dernier du visage de Gaby ont été jointes à la procédure. Pourquoi cette joue gonflée? "A cause de son cancer et d’une intervention du dentiste."

Gaby se plaint d’avoir été blessé avec une paire de ciseaux. "Des griffures de chat", affirme Ulrich. Me Anne-Cécile Noël, conseil de la victime partie civile, ne cache pas qu’elle est inquiète pour la vie de sa cliente.

"Climat de terreur"

Ulrich ne travaille pas. Il vit de sa pension d’adulte handicapé. Il occupe son temps libre en effectuant des travaux de rénovation. Gaby, elle aussi handicapée, décrit un climat de terreur depuis qu’il est sorti de prison. En juin, il s’est installé à nouveau chez elle. "J’ai subi des coups depuis des années, j’ai failli crever. J’ai peur d’appeler la police. Il s’en fout des mesures d’éloignement Il est rentré de force en juin à mon domicile. J’ai envoyé des mails à l’assistante sociale. Il ne me laisse pas sortir de la maison, j’ai trop peur."

Ce message en forme de SOS a été suivi d’un autre. Gaby accuse à nouveau: "Il m’a forcé à écrire: “Oubliez oubliez le message, faut arrêter de s’inquiéter pour moi." »

L’expert psychiatre qui a examiné Ulrich estime qu’une altération de son discernement peut être prise en compte pour atténuer sa responsabilité pénale. "Je ne comprends pas pourquoi elle s’en prend à moi. Je suis choqué", se défend le prévenu.

La procureure Delphine Dumas évoque "un profil inquiétant", "une affaire qui illustre le phénomène de l’emprise". La magistrate requiert trois ans de prison, cinq ans de suivi socio-judiciaire et une liste d’obligations à respecter. Sinon trois ans d’emprisonnement s’ajouteront.

Me Rim Trifi, désignée au dernier moment par le groupe de défense pénale, souligne les mensonges, y compris devant le juge aux affaires familiales, de Gaby qui a caché que son compagnon vivait à nouveau chez elle. L’avocate de la défense, qui met en doute la crédibilité de la compagne, relativise également les violences subies: "Un jour d’interruption temporaire de travail."

Le tribunal correctionnel s’en tient aux faits dont il est saisi et condamne le prévenu à trente mois de prison dont la moitié avec sursis. Ulrich est maintenu en détention mais ses ennuis judiciaires ne sont peut-être pas terminés.

1. Le prénom a été modifié