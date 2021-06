Un Azuréen escroque plus de 500 entreprises et leur rafle 150.000 euros

De quoi vivez-vous actuellement? » interroge Marion Menot, la présidente du tribunal correctionnel de Nice. Franck M., 53 ans, répond sans la moindre gêne: "Des chèques que j’ai encaissés." La magistrate, un peu surprise: "Vous avez encaissé de l’argent pour une prestation que vous ne fournissiez pas..."

Des dizaines de jeunes entreprises ont reçu de la part du prévenu un document qui ressemblait fort à une injonction de payer. Beaucoup se sont fait avoir.

La société, habilement nommée Centre TSA, avait son siège à Strasbourg. Un drapeau européen était imprimé sur le papier à en-tête. De là à penser que tout cela procédait d’une stratégie destinée à tromper les entreprises… il n’y a qu’un pas que la justice a franchi en renvoyant la SARL Media Vindis et son fondateur devant le tribunal.

Ils doivent répondre d’escroqueries et pratiques commerciales trompeuses.

Franck M. fait mine de ne pas comprendre. Il explique ses louables intentions: "J’ai travaillé trente ans dans le bâtiment. Je me suis aperçu que certaines entreprises facturaient de la TVA, d’autres pas... Mon but était de constituer un index des entreprises soumises à la TVA et de leur attribuer un label."

Les "Hum, hum" de la présidente traduisent sa perplexité, voire son incrédulité.

"Une bonne idée"

Le prévenu persiste : "Je pense que c’est une bonne idée." La Direction de protection des populations d’Alsace, elle, a plutôt estimé qu’il s’agissait d’une arnaque avec un annuaire qui ne verrait jamais le jour. Elle lui a gentiment demandé de cesser le "publi-portage". Or il a persisté.

"Quand vous êtes en garde à vue, vous reconnaissez qu’il n’y a jamais eu de prestation puisque le site n’a pas été créé", insiste la présidente. "Je m’étais donné trois mois pour rendre le site opérationnel", répond le prévenu. Si le document envoyé peut créer une confusion avec un document officiel de l’Union européenne, c’était juste pour attirer l’attention. »

25.500 entreprises ont reçu le document. 500 d’entre elles auraient envoyé un chèque pour des sommes allant de 175 euros à 600 euros.. Au fil des débats, on comprend que l’expéditeur des courriers litigieux a déposé plus de 150.000 euros sur ses comptes.

"Ma cliente a pris ce mailing comme un formulaire du service des impôts. A aucun moment, elle ne s’est doutée d’une fraude", souligne le bâtonnier Thierry Troin, partie civile.

La procureure Joëlle Casanova requiert deux ans de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Un total de 30.000 euros d’amende est demandé à Media Vindis et à Franck M.

En défense, Me Jean-Paul Gueneau plaide la relaxe, estimant qu’il n’y avait pas, chez son client, d’intention de tromper les destinataires du courrier. Le tribunal ne partage pas cette vision du dossier. Reconnu coupable d’escroqueries et de tentatives d’escroquerie, relaxé pour "pratique commerciale trompeuse", il a été condamné ce mercredi à dix-huit mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende. Pendant une période de probation de deux ans, il a une seule obligation: dédommager les quelques dizaines de victimes qui se sont constituées parties civiles. La SARL Media Vendis est dissoute et doit également s’acquitter d’une amende de 5.000 euros.