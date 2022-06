Un Azuréen condamné après le vol du portefeuille d'un touriste qui venait de rafler la mise au casino de Monaco

Les agissements des tire-laines dans les casinos de Monte-Carlo? Un cauchemar pour tous les joueurs et une nuisance plus encore irritante quand on vient de rafler la mise! C’est la mésaventure d’un touriste britannique mentionnée au tribunal correctionnel de Monaco dans un dossier de vol où les soupçons pesaient sur un gérant de Cagnes-sur-Mer. Car dans la soirée du 9 mars 2019, le veinard "so British" était tellement heureux d’avoir empoché du cash dans le salon de jeu du Café de Paris qu’il en avait oublié son portefeuille sur une table.

Il s’en rendait compte toutefois au moment de régler une consommation. Il alertait sur-le-champ la sécurité. La bonne tactique habituelle de visionner les enregistrements de la vidéosurveillance affichait deux individus concernés, relayés par les images de Monaco Parking quand ils quittaient les lieux avec une Mercedes.

"Ce n’est pas dans mes habitudes

de voler"

Asticoté par le président Jérôme Fougeras Lavergnolle pour obtenir des aveux, un des personnages repérés a reconnu sa présence dans ce lieu mythique du Carré d’Or, mais il a nié le vol de portefeuille à la barre. "J’ai ramassé le portefeuille à terre. Je l’ai conservé entre cinq et dix minutes. Mais je ne l’ai pas ouvert ni retiré de l’argent. Ce n’est pas dans mes habitudes de voler…"

Pour le magistrat, l’intéressé, confronté à la vidéo, s’était efforcé de rester discret. "Pris de remords au bout d’un moment, vous l’avez laissé tomber sans retirer de billets. Pourtant vous saviez qu’il appartenait à la victime. Quand on vous a interrogé vous avez fait des signes comme si vous ne compreniez pas. Sur votre casier apparaissent des infractions pour conduite sans permis, sans assurances et stupéfiants."

"Il y avait 700 euros en billets de 50 euros..."

"N’était-il pas plus simple de remettre le portefeuille à la sécurité?", a lancé le substitut Emmanuelle Carniello. "Vous avez soustrait quelque chose à autrui. Il y avait 700 euros en billets de 50 euros qui ont disparu. Le plaignant est absent. Mais l’infraction est caractérisée par l’exploitation des bandes-vidéo! Même si vous n’avez pas reconnu le vol! Pour avoir fait le mauvais choix, 600 euros d’amende sans sursis."

Le prévenu, marri de n’avoir pas réussi à convaincre les juges, a répété avant leur retrait pour délibérer "qu’il soutenait toujours avoir juste pris et reposé le maroquin".

Le tribunal a écarté le détournement de l’argent et requalifié les faits en simple vol de portefeuille. Condamné à une peine d’amende de 500 euros, le gérant est reparti, débarrassé partiellement d’une intention malveillante.