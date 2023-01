Un artificier mis à l’amende pour avoir creusé une piscine au Cap de Nice

Les détonations et des projections de pierres avaient provoqué un certain émoi avenue du Cap de Nice le samedi 26 juin 2021! Les policiers, appelés par des voisins, avaient constaté sur le chantier de construction d’une villa avec piscine des carottages d’où sortaient des fils électriques.

Pour les riverains, une entreprise venait de creuser la piscine avec de... la dynamite. Ils se sentaient en danger.

Mise à feu mal maîtrisée

En réalité, Ludovic, ancien patron d’une entreprise de démolition reconverti en fonctionnaire, venait de rendre service à Gilles, un terrassier ami de la famille, en utilisant des cartouches suédoises de Simplex, des engins pyrotechniques (et non des explosifs) inoffensifs à l’air libre mais réputés efficaces pour fracturer la roche.

Manifestement, ce jour-là, une mise à feu mal maîtrisée a effrayé le voisinage. Le procureur de la République avait alors décidé de poursuivre le terrassier et l’artificier pour le délit de "mise en danger d’autrui par la violation délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence".

Le procès s’est déroulé mardi devant le tribunal correctionnel.

Projection de pierres

Gilles, 58 ans, revient sur le contexte de ce chantier d’un client parisien: "Les voisins se plaignaient et venaient me voir tous les jours. Un brise-roche hydraulique était utilisé depuis quinze jours. C’était lent et bruyant."

Le terrassier décide, en accord avec le maître d’ouvrage, de recourir à des cartouches. Il sollicite son ami Ludovic, qui dit disposer d’une habilitation pour utiliser ce matériel. Est-ce du travail dissimulé? "Je n’ai pas été rémunéré. Je lui ai rendu service. Nous sommes très proches. C’est comme si je l’avais aidé à déménager un canapé", se défend Ludovic.

4.000 euros d’amende pour l’artificier

L’implosion n’a pas été totalement maîtrisée puisque des pierres ont été projetées "jusqu’au deuxième étage du voisin", précise le procureur Christophe Tricoche.

Le magistrat requiert 5.000 euros contre l’artificier, estimant que son habilitation était " obsolète". En revanche, il demande la relaxe pour le terrassier "qui a fait confiance à un homme qui a reçu une formation".

Me Paul Sollacaro, avocat de Gilles, partage l’avis du magistrat. D’autant qu’il a demandé en préambule, tout comme son confrère Me Patrick Berard, l’annulation pure et simple de la procédure.

La défense estime que les policiers sont entrés sans cadre juridique sur la propriété. Les démineurs, dépêchés sur place, ont estimé que l’artificier n’a pas travaillé dans les règles de l’art. Me Berard s’en offusque: "Je mets quiconque au défi de me fournir un texte qui indiquerait que mon client n’a pas respecté les règles" lors de l’installation de ces cartouches à fragmentation.

Le tribunal présidé par Christian Legay a écarté toute nullité de la procédure. Le terrassier a été blanchi. L’artificier, lui, a été condamné à 4.000 euros d’amende dont 2.000 euros avec sursis. L’histoire ne dit pas si la piscine a finalement été terminée dans ce secteur de Nice où le prix de l’immobilier atteint des sommets.