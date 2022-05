Un an ferme pour la fausse directrice de marketing d’Hermès à Monaco

La maison Hermès International, partie civile ? Cela laissait pressentir une audience astreinte en majorité au luxe et faux-semblant. Et pour cause !

Dans ce dossier évoqué par le tribunal correctionnel, la marque à la calèche dénonçait les manœuvres frauduleuses d’une quinquagénaire, habile escroc bling-bling en apparence.

Grâce à de faux documents, elle s’était autoproclamée directrice de marketing de la maison de couture. Certainement douée d’excellentes capacités de communication et d’une carte de visite prestigieuse de manager par le poste usurpé, l’arnaqueuse avait également abusé sept autres victimes entre les mois d’octobre et de décembre 2020.

Absente à la barre, cette femme sans résidence ni domicile connu, a privé les débats de toute confession complémentaire. Pas véritablement nécessaire pour la condamner, comme l’a démontré le président Florestan Bellinzona au cours de l’instruction

Un luxe plein d’ostentation

« Madame doit avoir un charme certain. Une première relation, purement récréative avec un homme d’affaires, est mise à profit pour lui subtiliser la carte bancaire afin d’assurer ses goûts dispendieux et pour encaisser des chèques. Puis, cette dame va démarcher un propriétaire de conserverie à Monaco afin d’organiser une soirée grandiose avec cent cinquante personnes. Car elle a l’intention de créer sa propre structure Hermès en Principauté. »

S’ensuit une débauche d’imagination afin d’étaler un luxe plein d’ostentation. On note un poste de directeur commercial à 15 000 euros par mois. La location de bureaux auprès d’un « center » de l’avenue des Spélugues. Un emploi de coordinateur marketing à 4 500 euros mensuels.

Pour ses déplacements, la dirigeante a recours à un chauffeur VTC. Évidemment, au niveau des embauches, obligatoirement précaires, tout était fait sans aucun contrat. Quant aux investisseurs, ils n’ont jamais revu la couleur de l’argent avancé.

Interrogée, à l’époque des faits, cette Française, née à Manille, a eu l’aplomb d’affirmer que tous les reproches soumis étaient faux.

Le magistrat a donné un aperçu des propos recueillis. « Pour créer son entreprise Hermès à Monaco, la personne devait nécessairement nouer des contacts. Mais juste de l’entregent, a-t-elle affirmé, sans jamais escroquer qui que ce soit. Madame est une mythomane. Outre la nécessité de se mettre en avant, elle avait ce désir de passer pour un personnage important. Aucun casier. Mais la prévenue est connue en France pour des antécédents d’escroquerie. »

L’art de la manipulation

Il revenait au substitut Emmanuelle Carniello de conclure avec ses réquisitions.

« Quand on arrive à pareilles escroqueries, reconnues, c’est que l’on manie à merveille l’art de la manipulation. Tout est faux dans cette affaire. Et pourtant combien cela a fonctionné avec succès, jusqu’à faire plusieurs victimes. Est-ce pour se venger d’avoir candidaté vingt-sept fois à un poste chez Hermès et essuyé un refus permanent ? Au regard d’une certaine habitude et détermination à escroquer, vous condamnerez cette personne à une peine d’emprisonnement d’un an ferme avec mandat d’arrêt. »

Le tribunal suivra les réquisitions du ministère public et allouera 5 000 euros à chacune des parties civiles présentes à l’audience.