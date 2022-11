L’accident survient lundi dernier, vers 18h35, boulevard Gambetta à Nice. Policiers et pompiers interviennent pour un grave accident de trottinette. Les sapeurs-pompiers conduisent le blessé aux urgences de l’hôpital Pasteur 2. Lui seul serait impliqué dans l’accident.

Mais le personnel hospitalier fait une étonnante découverte. Le blessé transportait deux sachets de poudre blanche. Vérifications faites, il s’agit bien de cocaïne. Le patient est alors placé en garde à vue. Une mesure suspendue le temps des soins.

Mercredi, l’homme parvient à échapper à la vigilance du personnel hospitalier et à déguerpir. Pas longtemps: la police municipale le rattrape non loin de Pasteur 2. Retour à l’hôpital et en garde à vue.

Jeudi, le suspect est entendu par la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale. à l’issue, il est déféré en vue d’un procès en comparution immédiate.