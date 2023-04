Trump menacé d'un procès, la présidentielle américaine s'enfonce dans l'inconnu

L'inculpation officielle et ultra-médiatisée de Donald Trump accroît mercredi l'incertitude dans la course à la Maison Blanche de 2024, avec le leader républicain désormais menacé d'un procès pénal et l'actuel titulaire du poste, Joe Biden, qui n'a pas confirmé sa candidature.