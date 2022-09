Trois Ukrainiens se font justice en agressant un compatriote

Un homme s’est fait agresser sur le parking du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat vers 14h. Il a été amené dans un véhicule rouge. »

L’affaire débute par cet appel anonyme aux sapeurs-pompiers, samedi dernier. Les gendarmes sont alertés. Le lendemain, la police municipale visionne les images de vidéosurveillance. Confirmation: cette agression a bien eu lieu.

Etonnante affaire en correctionnelle, mercredi soir à Nice. Une affaire de violences, enlèvement et séquestration entre Ukrainiens, réfugiés sur la Côte d’Azur. C’est d’ailleurs là leur seul lien avec la guerre. "Il ne faut pas mettre de la politique partout", coupe net le président Christian Legay, quand la prévenue évoque son statut. Il recentre les débats sur la réalité du dossier: un règlement de comptes sur fond de séparation et d’une dette non réglée.

R. et Iryna ont noué une relation amoureuse pendant trois ans. Ils sont séparés depuis quelques mois. R. exige qu’Iryna lui rembourse 20.000 euros. Il se montre insistant, voire menaçant.

"On va te couper le pénis"

Samedi dernier, les deux ex vont prendre un verre ensemble sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Quand ils regagnent leur véhicule, Iryna invite R. à embarquer. "Deux individus non identifiés s’approchent, le sortent du véhicule et le frappent. Puis ils montent ensemble à l’arrière du véhicule", retrace le président Legay, sur la foi du rapport des gendarmes.

Deux heures plus tard, revoici le véhicule rouge. R. en descend, reprend le sien, et tous repartent. Que s’est-il passé entretemps? "J’ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j’étais dans la voiture, déclarera la victime. Les deux hommes continuaient à me donner des coups de pied, en m’insultant et en me disant de la fermer. Iryna m’a conduit chez elle. Toute sa famille était là. On m’a conduit dans la chambre. On continuait à me frapper, en disant: «On va te couper le pénis et les couilles, combien penses-tu que ça coûte?" »

"Il n’arrêtait pas de me menacer"

Il faudra s’en tenir à ce récit indirect. Pas de victime sur le banc de la partie civile. Pas d’avocat non plus.

En face, trois prévenus se serrent dans le box, derrière leurs avocats respectifs et l’interprète, encadrés par une demi-douzaine de gendarmes. Les militaires ont interpellé Iryna dimanche, perquisitionné la demeure de Saint-Jean-Cap-Ferrat où elle est réfugiée, identifié et interpellé ses "collègues" Mykhailo, 41 ans, et Khabibula, 60 ans.

Mais Iryna réfute en bloc la version de la victime. "Ce monsieur n’arrêtait pas de me menacer. Il faisait du chantage. Les gendarmes de Beaulieu le connaissent..." La veille, R. aurait tenté de mettre le feu à son véhicule. Une enquête est en cours. Quant à ses blessures, elles pourraient être en parties liées à un accident de voiture.

"La caméra, elle, ne ment pas!"

"Une caméra de vidéosurveillance l’a vu se faire frapper sur le port... La caméra, elle, ne ment pas!" rectifie le président Legay. Mais Iryna n’en démord pas. Bagarre? "Impression de bagarre", corrige-t-elle. Selon elle, son ex serait tombé, et ses deux acolytes l’auraient relevé. Eux assurent être venus "sécuriser" la situation.

Le procureur Marc Ruperd l’admet: bien des "zones d’ombre" subsistent autour des déclarations de la victime. Reste que "la situation a dégénéré. On a voulu se faire justice soi-même". Le parquet requiert 8 mois de prison avec sursis probatoire. Après les plaidoiries de la défense (Mes Rudy Cohen, Eva Scolari et Virginie Sana), le tribunal s’en tient à 8 mois avec sursis simple.