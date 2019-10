Trois ans après le rapt de Jacqueline Veyrac à Nice, quinze accusés renvoyés devant les assises

Accusations et contre-accusations. Amitiés et trahisons. Bande organisée et improvisation. Ainsi va l’affaire Veyrac. Fait divers rocambolesque, galerie de portraits digne d’un roman, ce dossier qui avait défrayé la chronique à l’automne 2016 arrive à la case justice.

Trois ans après, l’enquête sur le rapt de Jacqueline Veyrac – et sur un précédent avorté, fin 2013 – est bouclée. Quinze accusés sont renvoyés devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, pour ce procès prévu sur quatre semaines. Cette audience fleuve pourrait se tenir à la fin du printemps 2020 (les dates doivent encore être confirmées), à Nice. A deux kilomètres du lieu du kidnapping.

48 heures chrono

Lundi 24 octobre 2016, 12h15. Scène improbable en plein centre de Nice. Une septuagénaire est surprise par des ravisseurs au pied de son immeuble, devant son garage, dans une discrète artère du quartier des Musiciens.

Elle est extraite de son 4x4 noir et embarquée de force à bord d’un Kangoo blanc. L’utilitaire parvient à se fondre dans le dédale urbain. Alerte générale sur les ondes.

Cette femme est Jacqueline Veyrac, 76 ans. La propriétaire du Grand Hôtel cannois, un palace historique de la Croisette, mais aussi du restaurant La Réserve à Nice. Cette femme d’affaires, millionnaire, brille tant pour sa réussite en affaires que par sa discrétion. La voilà pourtant devenue cible d’un projet criminel. "Vous avez un problème, vous allez devoir payer", expose le mystérieux interlocuteur qui appelle sa famille.

La police judiciaire de Nice est en ébullition. La vie d’une otage est en jeu. Vie d’autant plus fragile vu son âge. Cette course contre la montre va durer 48 heures chrono.

