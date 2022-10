Tristes et coupables pour certains": après l’attentat du 14-Juillet, la double peine des victimes musulmanes

Pour certaines personnes, je ne pouvais pas être victime. Mais j’estime qu’on ne peut pas être à la fois victime et coupable. »

Face à la cour d’assises spéciale de Paris, ce jeudi, Hanane Charrihi dit sa profonde amertume. Le 14 juillet 2016 à Nice, sa mère Fatima a trouvé la mort sur la promenade des Anglais, fauchée par le camion blanc. À la douleur de perdre une mère, s’est ajoutée l’offense d’être montrée du doigt. "Il y a eu cet irrespect, cet amalgame..." En un mot: "Ce racisme".

Au vingt-cinquième jour de procès, Hanane et sa sœur Latifa témoignent côte à côte, soutenues par Me Nabil Boudi. Le président Laurent Raviot rappelle cette évidence: leur mère est "une victime". Probablement la première des 86 décédées, comme l’ont présentée les médias, "ou la deuxième avec Mme Erbs..." Qu’importe: l’essentiel est ailleurs.

Fatima Charrihi, 59 ans, était mère de sept enfants. Cette Marocaine établie à Nice, employée de service, portait le voile et pratiquait un islam respectueux, tolérant - "le vrai islam", dixit Latifa. Qu’elle soit tombée la première, lors d’une tuerie de masse opportunément revendiquée par l’État islamique, illustre toute son absurdité. "Un tiers des victimes étaient musulmanes", rappelle Hanane.

"C’est bien fait!"

Ce soir-là, Fatima Charrihi, employée de service, était descendue du quartier de la Madeleine pour une promenade en famille. C’est son mari qui a appelé Latifa, sans parvenir à lui dire l’indicible: "Ta maman, ta maman..." Latifa a accouru. Elle a soulevé le drap blanc "pour vérifier que c’était vraiment vrai". Son père se frappait la poitrine en hurlant: "On m’a pris ta mère!" "Je flottais, témoigne Latifa. C’était hallucinant, surréaliste."

Pour Latifa et les siens, le cauchemar prend alors un autre visage. Celui de cet automobiliste qui leur lance: "C’est à votre tour maintenant. C’est pas fini". Le lendemain, la famille Charrihi vient se recueillir sur la Prom’. "Un monsieur avec un transat nous fixe: « Ça suffit maintenant, on veut plus de vous!" » Un autre individu les interpelle. Latifa lui lance: "« Stop, on vient de perdre notre mère." Il nous dit: "C’est bien fait! Ça en fera une en moins..."

Pour Latifa Charrihi, 37 ans aujourd’hui, "il n’y a rien de pire comme sentiment: vous êtes triste, mais aussi coupable pour certains." Hanane, 33 ans, l’a ressenti à l’aéroport, à Paris, avant de prendre le premier vol pour Nice. "Il y avait un homme dans la même situation que moi, qui avait envie de me taper. Quand il a vu que je n’arrêtais pas de pleurer, il a compris."

"La bêtise fait partie de l’humanité"

À la différence de Latifa, Hanane porte le hijab. "On me dit: « Tu portes leur étendard"... » Hanane ne peut l’entendre. Tout comme elle n’a pas supporté d’entendre Christian Estrosi évoquer en public "un attentat islamique". Elle dénonce "l’amalgame", "la double peine" des victimes musulmanes. En 2017, Hanane a publié un livre, Ma mère patrie, hommage à sa mère autant qu’à la France. "Je ne me suis jamais sentie incompatible!"

Confronté à ce thème délicat, le président Raviot fait œuvre de pédagogie. À ses yeux, les 86 anges de la Prom’ "sont des victimes de terrorisme. Le terrorisme, il gagnera quand les gens s’opposeront, en disant: « Toi, tu es musulman donc tu soutiens le terrorisme." Il faut faire très attention à ça! Malheureusement, la bêtise, la noirceur, cela fait partie de l’humanité. Cela ne s’arrêtera jamais. Il suffit de regarder autour de soi... » Et de citer François Hollande, lundi à la barre: "Les premières victimes du terrorisme dans le monde, ce sont des musulmans."