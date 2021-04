Tout juste sorti de prison pour ivresse, il se remet à boire

Quel intérêt de le remettre en prison ?

La défense a salué le bon sens du ministère public en prenant en considération la situation de son client. « Il vient juste de sortir de prison. Cet homme a décidé de ne plus jamais conduire tant que son addiction ne sera pas guérie. Malheureusement, il y a eu cette rechute. C’est une erreur d’avoir considéré le pouvoir de l’alcool propice à fournir une aide salutaire ». Et à l’avocat de conclure : « Il y a la possibilité de prononcer l’injonction de soins. Quel serait l’intérêt de mettre une sanction avec de la prison ferme. Cela équivaudrait à un coup d’arrêt sans effet : un danger ! Ou bien ajournez la peine et on se retrouve dans six mois pour contrôler.

Aujourd’hui mon client est véritablement conscient : il ne boit plus. Il ne conduit plus ».