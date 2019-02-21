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      Trois gilets jaunes condamnés à de la prison

      Tout juste sorti de prison, il vole un parfum à 119€... et retourne derrière les barreaux

      PAR JEAN-MARIE FIORUCCI Mis à jour le 21/02/2019 à 08:45 Publié le 21/02/2019 à 08:30
      Mis à jour le 21/02/2019 à 08:45 Publié le 21/02/2019 à 08:30
      « Je suis entré dans la boutique sans idée préconçue », a affirmé l’un des prévenus qui, arrêté, a menti sur son identité et donné le nom de son frère en garde à vue.

      « Je suis entré dans la boutique sans idée préconçue », a affirmé l’un des prévenus qui, arrêté, a menti sur son identité et donné le nom de son frère en garde à vue. Photo Illustration MM

      Tout juste sorti de prison, il vole un parfum à 119€... et retourne derrière les barreaux

      Par JEAN-MARIE FIORUCCI Le 21/02 à 08h30 MàJ 21/02 à 08h45

      Deux jeunes Marseillais ont été condamnés à des peines de prison pour le vol d'un coffret de parfum de luxe dans une parfumerie à Monaco.

      On ne transige pas avec la sécurité en Principauté. Même pour le vol d’une bouteille de parfum à 119 euros.

      Cette infraction a conduit deux jeunes Marseillais de 23 ans, sans profession, à comparaître menottés devant le tribunal correctionnel de Monaco. Ils ont écopé respectivement de seize jours de prison ferme pour l’escamoteur…

      La suite du direct