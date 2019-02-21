Tout juste sorti de prison, il vole un parfum à 119€... et retourne derrière les barreaux

On ne transige pas avec la sécurité en Principauté. Même pour le vol d’une bouteille de parfum à 119 euros.
Cette infraction a conduit deux jeunes Marseillais de 23 ans, sans profession, à comparaître menottés devant le tribunal correctionnel de Monaco. Ils ont écopé respectivement de seize jours de prison ferme pour l’escamoteur…
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