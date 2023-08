Surpopulation carcérale, sous-effectif... la prison de Nice parmi les mauvais élèves de la région Sud

La densité carcérale en France a atteint un record au 1er juillet, avec 122,8% d’occupation des prisons toutes catégories confondues, contre 118,7% l’année dernière à la même période, selon des chiffres fournis par le ministère de la Justice.

Les maisons d’arrêt sont les plus touchées par cette surpopulation, avec en moyenne 144%. Huit établissements en France dépassent les 200%. Et 59 autres ont une densité carcérale entre 150 et 200%.

C’est le cas de maison d’arrêt de Nice, en tension perpétuelle, avec un taux de 156,6% d’occupation: 556 détenus pour 355 places. Le quartier des femmes est occupé à 100%: 39 détenues.

Moins de la moitié des effectifs

L’établissement niçois est le deuxième le plus peuplé de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, après les Baumettes à Marseille. Une situation qui perdure depuis de nombreuses années. "Le mois de juillet a été difficile. Beaucoup de tensions avec la population pénale, et des agressions de surveillants également, notamment à la fin du mois", commente Nordine, surveillant pénitentiaire à Nice, délégué Ufap-Unsa justice.

"Nous avons quelques détenus agressifs, on a demandé leur transfert en UDV [unité pour détenus violents] à Marseille... ils sont toujours à Nice parce que l’unité est pleine", déplore le syndicaliste.

Les conditions au sein de la maison d’arrêt sont calamiteuses: "Quand il fait 40 degrés pour un détenu, il fait aussi 40 degrés pour le surveillant", grince Nordine. Et de dénoncer une prison qui fonctionne en sous-effectif: "Nous sommes à 56% d’absentéisme, en comptant les postes non pourvus, les maladies et les accidents du travail."

En moyenne à la maison d’arrêt de Nice, c’est un surveillant pour une centaine de détenus. C'est trop, dénoncent les surveillants. "En ce moment on n’a pas d’agents pour les promenades, on a du mal à les faire surveiller. On a 78 cellules triplées, sans matelas par terre, mais à 3 dans 9m2, c’est chaud", peste encore le syndicaliste.

Grasse dans les clous

De l’autre côté du département, c’est une autre situation. La maison d’arrêt de Grasse accueille 604 détenus pour 574 places, soit un taux d’occupation de 105,2%. Et le quartier des mineurs est occupé à un peu plus de 50% seulement, toujours selon les chiffres du ministère de la Justice. C’est un établissement en gestion déléguée dont le taux d’occupation reste, la plupart du temps, dans les clous.

Draguignan: 681 détenus pour 504 places

Dans le Var, l’établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède est occupé à 97,4% pour le centre de détention. Pour la maison d’arrêt, cela monte à 131,5% avec 518 détenus pour 394 places. À Draguignan, la maison d’arrêt (1) est surpeuplée à 125,2%, soit 681 détenus pour 504 places.

En Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, il y a 8324 personnes écrouées, dont 224 femmes, pour une densité carcérale de 121,7% tout juste en dessous de la moyenne nationale. Sur ces 8324 personnes derrière les barreaux, 5565 sont condamnées, les autres sont prévenues (en attente de leur procès) ou condamnées dans un dossier et en même temps prévenues dans un autre.

1. Les maisons d’arrêt reçoivent les prévenus en attente de leur procès, placés en détention provisoire, ainsi que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans.