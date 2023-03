Sous l'emprise de drogue, il provoque un accident à Monaco: un scootériste italien mis à l'amende

Après quelques heures de route, un Italien de 31 ans à scooter a mal anticipé la réaction pourtant annoncée d’un automobiliste qui voulait tourner à gauche, le 17 août 2022, à 8h30, à l’intersection de l’avenue de la Madone avec l’avenue de Grande-Bretagne.

"C’est un lieu accidentogène, a relevé le président. Quand les policiers vous ont contrôlé, vous étiez testé positif au cannabis. Vous aviez fumé le soir précédent. Les effets de cette drogue sont persistants. Déjà, le simple fait de fumer, sans conduire, constitue un délit.

- Je ne savais pas, a reconnu le prévenu. Je n’avais pas vu le clignotant."

Le parquet a noté que trois infractions étaient reprochées au pilote. "Un témoin a bien confirmé que la conductrice avait actionné son clignotant. Vous n’avez jamais été condamné, mais la conduite sous l’emprise de stupéfiants est sanctionnée jusqu’à six mois d’emprisonnement et 9.000 euros d’amende. Comme Monsieur a affirmé à cette audience qu’il n’a plus consommé depuis cette affaire reprochée, vous le condamnerez à deux mois assortis du sursis, 45 euros par contravention et une interdiction de conduire pendant un an à Monaco."

Me Emmanuelle Vial, du Barreau de Nice, a trouvé les réquisitions sévères. "Un an d’interdiction pour un primo-délinquant: c’est inadapté! Il y a toujours un temps d’adaptation pour le cerveau humain. Certes, les stupéfiants c’est souvent sournois. Mais le taux de THD était à 3,1, soit l’équivalent d’une faible consommation d’alcool. Mon client était assuré, il roulait à pas plus de 20 km/h…"

Le tribunal a préféré revoir à la baisse les peines sollicitées par le ministère public: 1.000 euros d’amende, deux contraventions à 45 euros chacune et une interdiction de conduire en Principauté pendant trois mois.