Soupçonnée d'avoir volé 36 euros de sous-vêtements au Primark de l’Avenue 83, elle finit au tribunal

Dès que le tribunal énonce ce qu’on lui reproche, elle s’exclame : "Je l’ai fait involontairement." Si elle a laissé des objets dans son sac, en passant en caisse, ce n’est "pas par stratégie, mais par inadvertance". Samedi 26 décembre dans le magasin Primark à L’Avenue 83 à La Valette-du-Var, Sonia B., 50 ans, faisait des achats avec son fils qu’elle n’a plus vu depuis longtemps. Sous contrôle judiciaire dans le Gard, elle n’a pas dit la vérité aux policiers qui vérifiaient son lieu de résidence.

"Pas l’intention de voler"

D’où peut-être ces poursuites judiciaires, engagées pour le vol de 36 e de caleçons et chaussettes. "Les articles ont été récupérés, pas abîmés, et remis en rayon, souligne Me Pascale Farhat, en défense. Elle n’a pas eu l’intention de voler. Elle sort de cure de désintoxication, elle a dû dormir dans sa voiture, avant d’être hébergée par le 115. Elle est sur la bonne voie." En guise de bonne foi : "Elle avait même oublié qu’elle avait, dans son sac, le ticket de caisse d’une veste neuve à 104 e."

En larmes, la prévenue a entendu le délibéré de relaxe "au bénéfice du doute". Dans une procédure où "les droits de la défense ont été bafoués", avait plaidé l’avocate, n’ayant pu consulter le dossier dans le temps usuel. Et demandé la nullité de l’ensemble.