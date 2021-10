Son voisin lui avait coupé l'accès à la propriété, le tribunal donne finalement raison à Cédric Herrou

Une nouvelle que n’a pas manqué de partager Cédric Herrou, ce jeudi matin, sur sa page Facebook. En l’espace de 30 minutes, son post a recueilli plus de 3.000 réactions et a été partagé près de 300 fois.

Le président du tribunal a ordonné à son voisin, M. Hernandez et son épouse "de rétablir le chemin d’accès" qu’ils avaient promis de céder pour "permettre à l’association Emmaüs Roya et Monsieur Cédric Herrou d’accéder aux parcelles appartenant à ce dernier, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance."

La décision de justice précise que l’agriculteur et l’association "seront autorisés, en cas de carence des époux Hernandez, à rétablir eux-mêmes le chemin d’accès aux frais de ces derniers".

Le couple a aussi été condamné à rembourser les frais des trois procès-verbaux d’huissier.

Contactée dans la foulée, l’avocate des époux Hernandez n’était pas en mesure, pour l’heure, de répondre à nos sollicitations.