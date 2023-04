Son évasion avait défrayé la chronique: Philippe Dubois de retour dans sa cellule… pour les besoins de l’enquête

Trois semaines plus tard, le revoici. De retour dans la cellule dont il a pris congé sans prévenir le 13 mars dernier, et qui était placée sous scellé depuis.

Philippe Dubois, 55 ans, condamné à 28 ans de réclusion pour un double assassinat commis à Nice en 2002, a été transféré ce mardi du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes) vers le centre de détention de Mauzac-et-Grand-Castang (Dordogne). Soit 500km aller-retour. Un passage express pour les besoins de l’enquête.

Selon nos informations, Philippe Dubois a été conduit dans la cellule où il séjournait depuis septembre dernier, et qu’il quittait en journée pour travailler à la ferme agricole voisine. Cette visite de trois heures s’est effectuée en présence de son avocat et du juge instructeur, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 16 mars par le parquet de Bergerac. Le détenu aura ainsi pu récupérer ses affaires, mais l’essentiel est ailleurs.

La police recherche d’éventuels complices

La justice cherche à établir si Philippe Dubois a bénéficié, ou non, de complicités pour prendre la fuite et rejoindre Nice, où il espérait revoir sa famille. Le quinquagénaire a été interpellé aux abords du domicile de son père. Il avait pris la tangente après un nouveau refus de permission. Philippe Dubois, assisté par Me Christian Di Pinto, soutient s’être déplacé en auto-stop, puis en bus.

Cette version reste à vérifier. Surtout au regard des deux tentatives d’évasion qui ont jalonné son parcours. Le 23 mars, la police judiciaire a lancé un appel à témoins afin de retrouver la trace de ceux qui ont croisé sa route, notamment celle d’un jeune homme qui l’aurait pris en auto-stop. Alors qu’il était libérable en 2026, Philippe Dubois risque de voir l’addition judiciaire se corser.

