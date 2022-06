Son chien sans laisse mord un enfant, la propriétaire repart sans s’inquiéter

Les films Disney ont toujours mythifié la tendre complicité entre l’enfant et le chien. Mais ce cliché accommodant a son revers, car tout gentil toutou n’en reste pas moins un animal qui risque de manifester une réaction agressive soudaine.

C’est un de ces dérapages canins qui a fait comparaître une sexagénaire britannique devant le tribunal correctionnel de Monaco.

Le 29 juillet 2021, elle avait omis de tenir son animal de compagnie en laisse dans un jardin public près de la voie rapide. Une jeune femme arrivait avec sa fillette de 5 ans.

Le cabot, peu sympathique au demeurant, mordait la gamine sans que la propriétaire intervienne. Ni geste de compassion ni excuse. Cette dame continuait son chemin comme si de rien n’était.

L’euro symbolique réclamé

A l’audience, le président Florestan Bellinzona a relevé le témoignage d’une amie qui confirmait que "la prévenue pouvait appeler la police. Mais elle a préféré partir car la mère et l’enfant victimes étaient hystériques".

Le magistrat est aussi inquiet face à l’immobilité de la propriétaire à l’époque des faits: "Pourquoi n’aviez-vous pas attaché votre chien quand l’enfant a exprimé sa peur?" Aucune réponse cohérente ne viendra satisfaire le président. Comme la grande difficulté de connaître les revenus vitaux de la ressortissante britannique qui réside en Principauté.

En tout cas, elle n’a rien eu à craindre des prétentions financières de la partie qui a réclamé l’euro symbolique.

Malgré la résistance de la prévenue, l’infraction ne peut pas être contestée pour le premier substitut Valérie Sagné. "La narration présentée viendrait principalement de l’enfant qui aurait eu un comportement inapproprié quand elle s’est mise à courir. Or, le véritable comportement reproché est de ne pas avoir tenu en laisse un chiot qui s’excite facilement. L’animal serait en séance de dressage. C’est bien. Mais les propriétaires doivent avant tout respecter la loi."

Il est requis deux amendes de 500 euros et une contravention à 45 euros, quantum que le tribunal peut envisager d’augmenter.

La négligence retenue

De manière générale, Me Hervé Campana va plaider l’indulgence pour sa cliente. Et de préciser: "Il n’a jamais été dit que l’enfant, au cœur des débats, était fautif. La prévenue a reconnu sa négligence de n’avoir pas tenu son chien en laisse et d’être partie en ne s’étant pas aperçue que la fillette était blessée. Aujourd’hui, elle s’excuse, et la demande des parents est légitime..."

Le tribunal suivra les réquisitions du ministère public et il octroiera à la partie civile la somme d’un euro.