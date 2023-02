Six mois ferme pour un jeune Monégasque multirécidiviste

L’affaire évoquée devant le tribunal correctionnel a mis en exergue à quel point les fonctions des policiers en Principauté sont périlleuses, chaque fois qu’ils interviennent pour contrôler un ou plusieurs individus ivres. Le dossier en question remonte à plus de deux ans et il est réparti sur deux périodes.

La première fois, le 25 mai 2021, vers 15 heures, un riverain du quartier Plati alerte la Sûreté publique. Un individu vocifère… Une patrouille accède à l’immeuble domanial concerné et sonne à la porte du semeur de trouble qui vient de briser une vitre. Il est ivre, avec un taux d’alcool de 1,04 mg par litre d’air expiré et il détient du cannabis. Mais il est surtout haineux et vindicatif. Voire agressif et injurieux quand les policiers décident de l’embarquer pour le conduire en cellule.

Jusqu’à six pour pouvoir le maîtriser

"Mis au cachot, raconte une partie civile, il a tenté de s’étrangler. Nous avons fait preuve de beaucoup de patience malgré une litanie d’insultes. Mais c’est une personne qui depuis quatre ou cinq ans est devenue ingérable, dès qu’il est sous l’emprise de l’alcool. Je sollicite la somme de 800 euros pour le préjudice moral."

Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle connaît également très bien l’énergumène. "Il a tendance à mélanger la boisson et les médicaments. Il fume cinq à six joints par jour. C’est toujours le même discours assez confus avec ce personnage réfractaire…"

Le second épisode concerne une musique à tue-tête, diffusée le 11 juillet 2022, vers 21 heures au même endroit. Les policiers frappent à la porte et comptent sur un effet de sensibilisation… Bien inutile! Le jeune homme reste sourd à toute volonté de réagir et s’en suivent à nouveau rébellion, outrages, menaces… Deux autres victimes, racontent à la barre "l’atmosphère agressive sur fond d’haleine alcoolisée et d’odeur de stupéfiants. On s’est mis jusqu’à six collègues pour approcher et maîtriser cet individu irascible. Déjà, à l’école de police, on attirait notre attention sur ce personnage. Mais doit-on se laisser frapper? Qu’adviendra-t-il le jour où il passera à l’acte?" Les plaignants demandent la somme de 1.000 euros pour chacun.

Le magistrat soupire en abordant le passé judiciaire du prévenu qui est absent à l’audience.

"De toutes les façons, on le reverra dans cette salle"

"L’expert a mentionné la fragilité et la vulnérabilité de ce ressortissant monégasque. Mais il le déclare conscient de ses actes. Il a été condamné à Nice pour violences et ivresses. À Monaco, huit mentions figurent sur son casier depuis 2013 pour stupéfiants, rébellions, menaces, outrages, violences. Il a été condamné à deux mois de prison ferme le 24 mars 2021, mais il a fait appel de la décision." Que faut-il retenir de ce "dossier fatiguant" pour Me Christophe Sosso, avocat des trois demandeurs?

"On a un agité, un exalté, un excité drogué et ivre. Il se sert de sa nationalité monégasque pour se placer au-dessus des lois. C’est irritant! Pénible! Il est pourtant conscient de son problème avec la boisson. Il ne se contrôle plus quand il a bu! Il doit respecter ce tribunal et l’uniforme dont il faut souligner le grand professionnalisme des policiers. Obligez le prévenu à verser la totalité des sommes réclamées: 2.800 euros!"

Que faire de plus pour le parquet? Toutes les tentatives pour l’aider à se sortir de la délinquance ont échoué… "Ce bonhomme a des carences psychologiques, remarque le substitut Emmanuelle Carniello. De toutes les façons, on le reverra dans cette salle. Pour l’ensemble de son œuvre, je requiers une peine de huit mois d’emprisonnement ferme afin de le décrocher de ses addictions."

Le tribunal a prononcé une condamnation par défaut à six mois ferme, 75 euros d’amende et il fait droit aux parties civiles pour la totalité des sommes réclamées.