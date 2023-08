"Je ne savais pas que j'étais à Monaco": bien connu des services d'Interpol, il se fait interpeller en plein cambriolage en Principauté

La faute à un fatalisme intérieur? À suivre le raisonnement du prévenu albanais, jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel, il n’a pas volé volontairement ce vendredi 11 août dernier. Quand il s’est introduit vers 17h50 dans l’appartement du premier étage de la "Résidence Azur", au 11-13 de la rue Louis-Aureglia, sa réflexion se fondait sur une logique de nécessité. Il n’avait aucune intention de commettre une mauvaise action.

Sans emploi, il ne se savait pas en Principauté et il ignorait si son butin avait une valeur certaine. Certes, il l’aurait échangé contre de l’argent afin de l’envoyer à ses parents nécessiteux et très malades.

"Les baies vitrées étaient ouvertes"

Alors, fallait-il considérer cette infraction en lien avec l’écartement d’un comportement admis par l’extrême pauvreté d’une famille, ou reconnaître la méconnaissance des préceptes éthiques? Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle s’attache à accumuler au fur et à mesure de l’instruction les preuves de culpabilité. Il est plutôt question, pour son auteur, d’une parade de façade afin d’atténuer la peine.

Connaissance des faits: "Une personne vous a aperçu au moment où vous escaladez le balcon de la résidence avec un sac sur l’épaule, note le magistrat. Par acquis de conscience, elle prévient la Sûreté publique. Aussitôt les policiers se postent sur le palier et sous le balcon pour vous coincer et éviter toute escapade."

Le voleur, en effet, est interpellé. Dans sa musette, l’unité d’intervention spécialisée découvre des bijoux, montres de marque, médailles… Puis, une fois l’appartement passé au peigne fin, ce sont des tournevis récupérés. Le contrevenant ne conteste pas l’intrusion. "Les baies vitrées étaient ouvertes. D’une façon comme d’une autre, je ne devais pas rentrer: le mal est fait. Mais les policiers, de peur que je saute par une ouverture, me sont tombés dessus.

- Votre interpellation n’a pas été simple, relève le président. Vous êtes venu en Principauté dans quel but?

- À vrai dire, je ne savais pas trop où j’étais: en France ou à Monaco.

- Vous étiez déjà venu sur le territoire monégasque car les caméras vous avaient repéré.

- Peut-être? Je ne sais pas…

- Quelle était la destination des objets volés?

- D’après leur valeur, j’aurais pu récupérer de l’argent pour offrir des soins à ma famille. Car en Albanie il faut beaucoup payer quand on est malade… Quand vous apprenez que vos parents sont dans l’incapacité de régler les frais médicaux, vous pensez à tout, sans vous soucier de la loi!

- Et les tournevis, à quoi vous servaient-ils?

- Je les avais achetés pour me défendre…"

Finalement, le prévenu apparaît comme un cambrioleur professionnel à travers les éléments fournis par Interpol où le malfaiteur a sévi à Bruxelles, Paris, Prague et en Suisse. "Vous parcourez l’Europe uniquement pour aider votre famille en difficulté financière?, observe le magistrat.

- Chacun mène sa propre vie, reconnaît l’Albanais. La mienne, je l’assume!"

Le parquet ne s’y trompe pas. "Ce personnage profite surtout des vacances afin de commettre des délits, avance le procureur général Morgan Raymond. Je retiens la vigilance d’un témoin, situé à une quinzaine de mètres, qui a relaté la scène aux services de sécurité.

Monsieur tentait bien de forcer l’ouverture de la baie vitrée. Les traces relevées par les enquêteurs correspondent au tournevis qu’il avait dans son sac. Outre une drôle de défense, c’est un vol commis dans des circonstances aggravantes. D’après les mentions d’Interpol, l’individu savait pertinemment qu’il mettait les pieds en Principauté."

La défense plaide pour "un homme perdu"

Seules préventions et répression sont les moyens pour agir, d’après le chef du parquet, qui confirme "un appartement fouillé et laissé dans un désordre indescriptible". Même si tous les objets ont été restitués, il est requis dix mois ferme.

L’avocate prend la main afin de plaider "une reconnaissance honnête des faits". "Écoutez mon client, implore Me Maeva Zampori. Ses parents, âgés et infirmes, sont dans le besoin. Il a une formation de cuisinier, mais il a choisi la mauvaise voie à cause d’un entourage influent douteux et pernicieux. Pour cet homme perdu qui a recours aux cambriolages, je demande votre indulgence. L’absence de partie civile démontre les faibles conséquences de l’infraction."

Le tribunal a condamné le prévenu à six mois de prison ferme.