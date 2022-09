"Six ans après le drame, les enfants ont encore des séquelles": les confidences d'une Niçoise, rescapée de l'attentat du 14-Juillet

Vous avez choisi de suivre ce procès depuis Nice et non Paris. Pourquoi? Après une année scolaire difficile, Kenza faisait sa rentrée ce lundi en CM1/CM2 dans une nouvelle école privée sous contrat, dans laquelle ils sont douze par classe. Elle était très angoissée et sait que le procès commence. Je suis restée à Nice pour l’accompagner, sinon je serai montée à Paris car c’est là que se trouvent la cour, les accusés. Mais finalement, c’est tout aussi bien d’être à Nice, avec ma famille.

C’est ce que ressent votre fille Kenza?

Oui, Kenza a eu son enfance brisée. Elle a remis des couches, se fait pipi dessus, a développé un syndrome dyslexique. Elle se sent bête et nulle et incapable de gérer ses émotions. Et elle n’est pas un cas isolé. C’est la raison pour laquelle j’ai créé l’association "Une voie des enfants". Pour que la justice, les institutions ouvrent les yeux et qu’on trouve des solutions adaptées pour venir en aide aux enfants qui, 6 ans après le drame, ont encore des séquelles. Pour que leur avenir ne soit pas compromis. J’ai l’espoir que ce procès ne soit pas une fin mais un début de quelque chose. On travaille pour que ces enfants vivent et arrêtent de survivre.

Comment se porte votre fille?

Elle est suivie régulièrement. Mais une sirène de police, un camion qui klaxonne, le bruit d’un feu d’artifice entendus par la fenêtre ouverte réenclenchent ses crises d’angoisse.

Et vous, comment allez-vous?

J’essaie de prendre du recul, de ne pas me laisser déborder par mes émotions, de tenir, pour elle, pour l’association.