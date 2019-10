Six amis sans permis de travail pendant le Grand Prix

C’est une société à l’activité professionnelle bien connue des gourmets pour proposer les meilleurs produits de la péninsule italienne qui était citée devant le tribunal correctionnel. Car ce 26 mai 2018, avec l’affluence du Grand Prix de F1, la boutique dépendante, avec sa position dominante sur le circuit monégasque, est très vite débordée par l’afflux de clients et autres spectateurs avides de spécialités culinaires transalpines. Afin de ne pas céder à la panique, au risque de se faire dévaliser au propre comme au figuré, le gérant demande du renfort.

Des proches parmi ses connaissances ont répondu favorablement à son désarroi.

Mais en fin de matinée, un contrôle inopiné est effectué. Les inspecteurs du Travail interrogent l’ensemble du personnel et vérifient les identités, afin de s’assurer si chacun est en conformité avec la loi.

« Des gens de nationalité étrangère sans autorisation »

Or six d’entre eux donnent la main dans le magasin qui a pignon sur rue... Sans permis de travail.

« Vous avez tenté de régulariser ces embauches, mais trop tard, remarque le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (*) en s’adressant au gérant. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait auparavant ? Vous employiez ce jour-là des gens de nationalité étrangère sans la moindre autorisation. Il n’y a aucune tolérance de la part de la Main-d’œuvre dans ce domaine, excepté pour le conjoint. Comment faites-vous depuis ? »

« C’était en vérité des amis qui ont voulu me rendre service, précise le prévenu avec la bonhomie qui le caractérise. Comme il y a deux événements dans l’année en Principauté qui bousculent les habitudes commerciales, il faut anticiper. Ce n’est pas possible d’embaucher... Alors, depuis je fais appel à une agence d’intérim afin d’éviter de renouveler l’infraction. »

Pour le premier substitut Olivier Zamphiroff, « Monsieur ne fait aucun tri. La date du Grand Prix est un moment phare de l’année monégasque. Alors tout est bon : famille, amis, bénévoles... Soyons sérieux : il faut anticiper cette masse humaine qui défile dans la ville à cette occasion. Les autres commerçants paient les charges sociales. Condamnez cette société à une amende avec sursis pour une première fois au cours d’un week-end très chargé... »

Difficulté à anticiper

La défense reviendra sur la difficulté à anticiper.

« Ces jours-là, avance Me Sarah Filippi, on ne peut pas mesurer à l’avance la fréquentation de l’établissement. Mon client n’a aucun intérêt à cacher la vérité, car il n’y a aucune preuve de paiement. Les six personnes ont confirmé qu’elles n’ont jamais travaillé même ponctuellement pour de l’argent. Suivez au moins l’indulgence démontrée par le représentant du parquet général. »

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à une peine d’amende de 2 000 euros€ assortie du sursis.