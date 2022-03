"Si je te retrouve, je te casse…": il agresse et crache au visage d’un agent immobilier, un sexagénaire condamné à Monaco

À la barre, un sexagénaire a plutôt l’apparence "bonne pâte". Sans la moindre inscription sur ses casiers judiciaires, on a peine à imaginer son comportement violent reproché par la justice.

Car ce retraité monégasque a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir frappé et menacé verbalement un agent immobilier.

Le différend était tout autre qu’une simple histoire de loyer impayé ou de contestation au sein d’une copropriété. Il s’agissait d’un paiement de commission promis à la suite d’une transaction, mais non versé à une négociatrice, qui n’est autre que la compagne du fils du retraité.

"Si je te retrouve, je te casse"

Le 6 septembre dernier, pour arbitrer le désaccord, il était décidé de le soumettre à l’inspection du travail. Mais il y avait une condition avant de statuer sur le litige: les restitutions des clés et du portable de l’agence.

Dans le bureau, le beau-père assistait à l’échange et réclamait un écrit afin d’entériner la remise des objets. Une fois l’attestation en main, le retraité s’emportait car la déclaration était faite sur une simple feuille de papier.

Furibond, il exigeait un document à en-tête et un tampon. Le refus déclenchait une réaction disproportionnée du sexagénaire. Il giflait le responsable et le menaçait: "Si je te retrouve, je te casse…"

L’incident a poussé la victime à saisir la justice. Pour le président Florestan Bellinzona, il n’y avait aucune raison d’en venir aux mains. Il fallait dialoguer! Le prévenu a reconnu les faits et s’est excusé, sans oublier de planter quelques banderilles.

"Ma belle-fille est déconsidérée dans cette structure. Je l’ai cependant toujours incité à rester afin de parfaire sa fonction de négociatrice. Mais elle n’a jamais eu de contrat et je vous rappelle l’article 6 (un salarié peut être licencié sans motif dans le droit du travail monégasque). Il y a eu souvent des discussions avec son patron, car on ne lui donnait jamais le salaire promis."

"La première fois de ma vie"

Et de poursuivre calmement et après réflexion: "Jusqu’à ce jour où, pour la première fois de ma vie, j’ai frappé. Sans avoir souvenir d’avoir menacé de mort ce Monsieur. Certes, je mérite une sanction. Mais c’est inadmissible de constater les magouilles de ce patron avec des mannes en espèces et sa manière de profiter des employés."

La partie civile a juste rappelé à la barre l’agression et les menaces. "Ce personnage m’a donné des coups et craché au visage. J’ai été choqué." Le ministère public n’a pas manqué de relever le véritable show de l’auteur de la bisbille afin de partager la compréhension de son comportement.

Et de noter "la complexité de la situation problématique d’une prise de conscience, a souligné le premier substitut Julien Pronier. C’était à sa bru de s’expliquer avec son patron et non à ce retraité. La tension est montée et il s’agit plus d’un coup de poing que d’une gifle. Modérez la peine sans le dispenser de la gravité des faits. Quant à l’écrit, on ne peut pas nier l’authenticité et il ne nécessitait aucune menace. Quinze jours avec sursis."

Le tribunal suivra les réquisitions du ministère public et allouera la somme réclamée de 2.000 euros à la partie civile.