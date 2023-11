"Tout tournait autour du sexe et du fric": une Niçoise avait dénoncé les agissements de la secte de yoga tantrique

Les agissements de la secte Misa et de son "dojo niçois", dans le quartier de la Libération, le Centre Contre les Manipulations Mentales les avaient signalés.

"Il y a des années déjà", se souvient sa présidente régionale. Sur la base du témoignage de victimes. "Un monsieur dont le fils était entré dans cette secte".

"Ils avaient créé une espèce de religion"

L’épouse d’un adepte niçois aussi. "Elle a vite senti qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec ce centre de yoga Intégral, une association dont le trésorier était en fait boulanger!"

"Elle a tout arrêté dès la deuxième séance mais son mari a continué d’y aller. Il s’est retrouvé à faire des stages d’une dizaine de jours en Roumanie où on l’abreuvait de contenus bibliques."

"Ils avaient créé une espèce de religion avec tout un vocabulaire abscons. Les adeptes devaient faire des exercices. On les faisait jeûner aussi pour les rendre plus malléables."

"C’était yoga et nu intégral"

"Et puis on les réveillait à 2 heures du matin pour des séances de yoga... pour le coup totalement intégral. Nu intégral. Hommes et femmes les uns derrière les autres."

"On leur disait qu’il fallait qu’ils se désinhibent. Tout tourné autour du sexe et du fric. Parce qu’évidemment ces stages n’étaient pas donnés."

"Ce monsieur a finalement réussi à s’en sortir, mais difficilement. Je crois même qu’il a fini par quitter son travail. Il était devenu complètement accro. Quand on tombe sous l’emprise de ce genre de secte c’est très dur de s’en détacher. On reste marqué à vie."