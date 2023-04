Sea, sex and drugs... Au tribunal, l'envers d'un Grand prix sur un bateau à Monaco

"Ecstasy, cannabis, LSD, LDMA, champignons hallucinogènes…" Le pouvoir attractif des drogues apparaît plus puissant encore en milieu festif. C’est la déduction transcendantale d’une affaire particulièrement embarrassante pour le porteur d’un concept festif qui partageait l’affiche événementielle pendant la période du Grand Prix de F1 de 2017 à 2019. Certes, il s’agissait pour le prévenu de poursuivre le souvenir agréable des soirées éphémères du Sunset! La proposition apparaissait sans risque.

Au pire, une éventuelle torpeur maritime causée par le mal de mer puisqu’il proposait à des amis de venir à bord du bateau de ses parents pour finir les "beach party" en beauté. Alors, qu’entraînait-elle de si essentiel pour que le dossier atterrisse sur la table du tribunal correctionnel? Un trafic supposé de stupéfiants et des scènes de prostitution, colportés par des dénonciations anonymes, visant à alerter les autorités locales.

"Ce sont des faits absolument faux"

"Surveillance et écoutes téléphoniques étaient mises en place, divulgue le président Florestan Bellinzona. Au cours d’un contrôle au large, les Douanes françaises constataient des saladiers avec des traces de poudre blanche dans les toilettes. Dans les cabines de tous les invités on récupérait des stupéfiants. À l’issue d’une perquisition à votre domicile, de la drogue était stockée dans votre coffre-fort. Pourtant vous déclariez à l’époque ne toucher à aucun produit car vous ne consommiez pas. Or, d’après votre messagerie, c’était l’inverse. Outre des propositions de vente, vous communiquiez des informations où il était possible de se procurer certaines substances. Qu’est-ce qui vous poussait à braver ce danger?"

L’argent n’apparaît pas comme motif capital dans les déclarations de ce directeur commercial, responsable des ventes. "J’ai été consommateur aux États-Unis. Jamais en Principauté! Les personnes qui m’accusent sont un membre du personnel et l’ancien capitaine. Les autres effectifs ont observé une retenue notable. Ce sont des faits absolument faux. Je n’étais au courant de rien. Contrôler mes amis sur le bateau, c’était impossible."

Des textos explicites

Le magistrat ne semble pas convaincu. "Dans une énième version, vous consommiez et vous ignoriez le contenu du coffre! Même les chocolats au cannabis et les champignons hallucinogènes? Enfin, au sortir de la garde à vue, vous aviez envoyé un message général pour demander d’effacer vos conversations afin d’éviter d’être confondu!"

Aussitôt le substitut Emmanuelle Carniello en vient à lire quelques extraits de messages, dont on relève le plus signifiant: "Le fils arrive avec des p***s! De la drogue et des filles, tu te rends compte comment cela va finir?"

Et d’observer pour ses réquisitions: "On relie la vie monégasque aux stupéfiants. On a consommé de partout, mais au grand jamais à Monaco. On se moque de la justice. Faut-il donner un blanc-seing parce qu’à l’époque on passait à Ibiza, en France, en Italie? Ce qui semble être un mode vie se poursuit aussi sur le territoire monégasque, où l’on a trouvé les fameux chocolats fourrés au cannabis, les champignons, les cachets d’ecstasy, les sachets de LSD… Quand on n’a rien à se reprocher, quels intérêts de supprimer les messages, de jeter les téléphones, de planquer les tickets des cartes bancaires?"

La parquetière sollicite trois mois assortis du sursis, l’obligation de soins et de réparer les dommages causés: 2.000 euros. Ce sera finalement une condamnation à quatre mois avec sursis par le tribunal.