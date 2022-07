Se croyant victime d'un vol, il blesse sérieusement son voisin à coups de couteau... puis retrouve ses affaires et le rembourse

En ouvrant la porte de son domicile, rue des Vosges à Cannes, Hervé [le prénom de la victime a été modifié], un jeune homme de 22 ans s’est retrouvé face à face avec un voisin menaçant, brandissant dans chaque main un couteau de cuisine. Des lames de 30 centimètres, de quoi impressionner!

Le 14 juin dernier, Eric Gérard, un Cannois de 61 ans, sous curatelle renforcée, tambourine à la porte de sa future victime. "Je pensais qu’il m’avait volé des tickets-restaurants", déclare-t-il aux magistrats du tribunal judiciaire de Grasse devant lequel il comparaissait après avoir été appréhendé par les forces de l’ordre.

Les mains en sang

En détention provisoire depuis le 17 juin, debout dans le box, de forte corpulence, s’appuyant sur des béquilles, masque sous le nez laissant apparaître une moustache poivre et sel, le prévenu s’exprime maladroitement, révélant des problèmes de comportement déjà diagnostiqués.

À la barre, la victime témoigne: "Il faisait des moulinets avec ses mains. J’ai essayé de le calmer, mais les lames m’ont blessé les mains, sûrement en tentant de parer les coups". Et suffisamment gravement puisque ses blessures ont entraîné une I.T.T. de 21 jours, avec de nombreuses. "Il a cru que sa dernière heure était arrivée", assure Me Evelyne Rees à la partie civile.

Pour le dissuader d’aller plus loin, la victime ensanglantée remet 90 euros en liquide, l’équivalent de la somme en tickets resto. Ceux-ci seront finalement retrouvés par Gérard qui glissera les billets, penaud, s’apercevant de sa méprise, sous la porte de sa victime, cette fois-ci enfermée à double tours en attendant du secours.

36 mois de prison

Le procureur, avant ses lourdes réquisitions salue "le courage de la victime, car on n’est pas passé loin du drame" et requiert quatre ans de prison dont deux avec sursis probatoire et interdiction de paraître au domicile de la victime. Ce qui impliquera un hébergement d’urgence pour son client que l’avocat de la défense décrira comme "victime de bouffées délirantes".

En attendant ce futur logement, le tribunal condamne Gérard à 36 mois de prison, dont 12 avec sursis probatoire pendant deux ans, obligation de soins et maintien en détention.