Scandalisé par une émission de France 3 Me Dupond-Moretti attaque l'ancien juge d'instruction de l'affaire Bouvier-Rybolovlev et saisit le CSA

C’est ce qui s’appelle mettre en pièces des convictions très ancrées.

Après avoir naguère défendu l’homme d’affaires russe et président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, Me Éric Dupond-Moretti représente, aux côtés de son confrère niçois Me Florent Ellia, l’ex-directeur de la police judiciaire monégasque Christophe Haget.

À ce titre, il contre-attaque. Scandalisé par le contenu, selon lui "plein d’inexactitudes" et "indigne", d’un reportage diffusé mercredi soir sur France 3.

Dans ce document mettant en avant le juge français Édouard Levrault, "débarqué" du Rocher en août 2019 et désormais en poste à Nice, son client est mis en cause dans le différend qui oppose l’oligarque au Suisse Yves Bouvier.

Le premier reprochant au second d’avoir surfacturé à hauteur d’un milliard d’euros des œuvres majeures qu’il lui avait cédées.

Dont le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, revendu depuis pour 450 millions de dollars, avec une colossale plus-value.

En décembre, la chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco a invalidé la plupart des pièces incriminant le marchand.

D’autres procédures sont toujours en cours devant diverses juridictions, les tableaux ayant transité par des ports francs, Singapour notamment.

Quant à Christophe Haget, il est inculpé des chefs de trafic d’influence, corruption et violation du secret de l’instruction. Me Dupond-Moretti réagit.

Pourquoi êtes-vous excédé ?

C’est une situation ubuesque. Dans cette émission, on sert la soupe au juge Levrault. Avec un certain nombre d’éléments normalement couverts par le secret de l’instruction, qui s’applique aussi à ce magistrat. Par exemple, la perquisition chez M. Narmino [alors directeur des Services judiciaires de Monaco, N.D.L.R.].

Où l’on retrouve une carte bleue de la Croix Rouge monégasque ?

Carte bleue photographiée par la police mais non versée au dossier. Tout simplement parce que sa période de validité a expiré bien avant la saisine du juge d’instruction. Cette émission est à la gloire du juge Levrault, sans une once de contradictoire. Raison pour laquelle je vais déposer une plainte dans les jours qui viennent, contre ce magistrat et le journaliste. Je vais également saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Direction des services judiciaires français. Car enfin, comment peut-on ainsi livrer l’honneur d’un homme aux chiens ? La terre judiciaire ne s’est pas arrêtée de tourner après le départ de M. Levrault puisque deux juges français, en collégialité, poursuivent cette information. Chose que l’on se garde bien de nous expliquer dans ce reportage.

Cette émission vous paraît partielle ? Partiale ?

Je vais donner quelques éléments infiniment choquants qui me font dire qu’être juge d’instruction, ce n’est pas être un cow-boy. Parlons de cette histoire de la Croix Rouge monégasque. On sous-entend que de l’argent liquide, prélevé sur ses comptes, serait dans la poche du Prince et de M. Narmino. C’est scandaleux. Autre point : le juge croit devoir adresser 105 questions au souverain, tout à fait en fin de procédure, alors qu’il va être dessaisi. Laissant entendre, dans le reportage, que l’on est ici en monarchie. Mais quel sort a-t-on réservé aux deux juges qui, stupidement, avaient envisagé d’aller perquisitionner l’Élysée à l’époque où Nicolas Sarkozy était président de la République ? On les a laissés là où ils devaient être, c’est-à-dire dans la rue. Les chefs de l’État, dans une grande démocratie, ont une immunité fonctionnelle qui est tout à fait légitime. M. Levrault est sans doute un très grand juge, mais il y a quelques règles qu’il a oubliées. La séparation des pouvoirs, la présomption d’innocence et même le secret professionnel des avocats, se croyant autorisé à fouiller le portable d’une avocate. On a l’impression qu’il se comporte comme un chevalier blanc, mais l’expression de "filet dérivant" s’applique parfaitement à sa méthodologie.

Vous dénoncez aussi des inexactitudes ?

On nous explique que, dans le cadre de la construction de la tour Odéon, les Marzocco ont eu affaire à une boîte de communication dans laquelle M. Linotte, président du Tribunal suprême de Monaco, aurait des intérêts. Assertion mensongère puisqu’il s’agissait d’un autre projet, Testimonio. On évoque aussi un contentieux entre le groupe Marzocco et des riverains, tranché par ce même Tribunal suprême. Faux, c’était entre des riverains et l’État monégasque, à propos de l’attribution d’un permis.

Et ces places au stade offertes à votre client, d’une valeur unitaire de 7.000 euros ?

M. Haget n’est pas un passionné de foot. À chaque fois qu’il s’est trouvé au stade pendant les douze années où il a été en poste, c’était pour faire son métier de commissaire de police. Non pas dans les tribunes, mais au poste de sécurité.

Ses SMS échangés avec une avocate de M. Rybolovlev ?

Je connais des centaines de procédures dans lesquelles des parties civiles, des plaignants, disposent d’un numéro pour atteindre l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête. La particularité, ici, c’est que M. Rybolovlev ne parlant pas un mot de français, Me Tetiana Bersheda faisait aussi office d’interprète. D’une façon générale, je n’aime pas le tribunal médiatique. L’information se poursuit avec deux juges français qui, sans doute, ne sont pas aussi compétents, aussi brillants, aussi courageux que le juge Levrault, mais qui vont faire leur travail. Je rappelle aussi que le commissaire Haget est présumé innocent. J’ajoute, à propos du Prince, combien le procédé, dans cette émission, est choquant. Selon une présentation perverse, puisqu’il ne répond pas, il fait défaut à cette exigence de transparence qui nous assaille. Forcément, il est suspect. C’est honteux. Pas un seul chef d’État au monde ne peut accepter de répondre à 105 questions adressées dans ces conditions par un juge.

Contacté ce vendredi, le juge Levrault ne nous a pas répondu.