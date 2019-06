Sarkozy jugé pour corruption: comment "l'affaire Paul Bismuth" a démarré à Nice

Dans quelques mois, l'ancien président de la République (2007-2012) répondra en effet de "corruption" et "trafic d'influence" devant le tribunal correctionnel. Il est soupçonné d'avoir interféré dans des affaires en cours (Bettencourt, arbitrage Tapie...) auprès du juge Gilbert Azibert.

Ce haut magistrat sera jugé lui aussi, ainsi que Me Thierry Herzog, fidèle avocat et ami de Nicolas Sarkozy. Les deux premiers répondront, en prime, de "violation du secret professionnel".

Me Herzog, uni par son mariage à une famille bien connue à Nice, a ses habitudes dans la capitale azuréenne. Cette dernière se retrouve au cœur d'une affaire retentissante.

Nice, le 4 mars 2014 à l’aube. Me Thierry Herzog reçoit la visite inopinée de la police judiciaire dans son appartement, à deux pas de la promenade des Anglais. Ordinateurs, téléphones... Les enquêteurs recherchent des traces échanges compromettants entre l’avocat et son plus célèbre client et ami, Nicolas Sarkozy. « L’affaire Paul Bismuth » en est à ses prémices.

>>RELIRE. Sarkozy au centre d’une nouvelle affaire: perquisition au domicile niçois de son avocat

Téléphones achetés dans une boutique niçoise

Le même jour, les limiers de l’office central de la lutte anti-corruption perquisitionnent également à Paris (toujours chez Me Herzog, mais à son cabinet cette fois), ou à Bordeaux, chez le haut magistrat Gilbert Azibert. A Nice, les policiers s’offrent un mini détour par la zone piétonne. Direction une boutique de téléphonie, rue Masséna, où Thierry Herzog s’est rendu quelques semaines plus tôt.

C’est là, au cœur du Nice touristique, qu’il a discrètement acquis deux smartphones. Avec deux puces dédiées.

Ce sont donc ces « TOC », ces « balourds » comme les surnomment la police, qui ont permis à l’ex-président et son fidèle conseil de converser, loin des grandes oreilles de la justice. Du moins le croyaient-ils.

Le 22 février 2014, un appel « borne » près de la résidence du Cap Nègre où réside Nicolas Sarkozy. Ce bref échange varois confirme aux magistrats l’existence d’une ligne téléphonique occulte, établie au nom fictif de « Paul Bismuth ».

L’affaire mettra en fureur le vrai Paul Bismuth, promoteur immobilier à Tel-Aviv. L’histoire judiciaire, elle, retiendra que la Côte d’Azur, bastion sarkozyste longtemps réputé imprenable, a enfanté une affaire fort embarrassante pour son ancien champion.

Comme nous le révélions alors, c’est à vingt kilomètres de là, à Monaco, que le tandem Sarkozy-Herzog aurait fait miroiter un poste prestigieux à Gilbert Azibert.

>>RELIRE. EXCLUSIF. Nouvelle affaire Sarkozy: sur la piste monégasque

On connaît la suite.