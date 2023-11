Affaire Bouvier-Rybolovlev : l'avocate du Russe devant la justice pour atteinte à la vie privée

En janvier prochain, cela fera neuf ans que l’affaire dite Bouvier Vs Rybolovlev a commencé à empoisonner la Principauté de Monaco. À l’origine, un conflit privé entre le marchand d’art suisse, Yves Bouvier, et le milliardaire russe propriétaire de l’AS Monaco, Dmitriy Rybolovlev. Ce dernier reprochant au premier d’avoir réalisé de mirobolantes marges sur la vente de tableaux de maîtres. Au cœur du rattachement de l’affaire à Monaco, une résidente, Tania Rappo.

Amie du couple Rybolovlev et marraine de l’une de leur fille, épouse du dentiste du Russe, Tania Rappo, est également une amie d’Yves Bouvier. Au début des années 2000, elle le présente au président de l’AS Monaco qui souhaite se constituer une collection d’œuvres d’art.

Un enregistrement lors d'un dîner privé

En janvier 2015, Rybolovlev porte plainte pour escroquerie contre Bouvier, à Monaco. Le 25 février, le marchand d’art est placé en garde à vue, tout comme Tania Rappo, accusée par Rybolovlev d’avoir profité de son rôle d’entremetteuse pour s’enrichir outre-mesure. Tania Rappo riposte, estimant être rattachée à ce conflit "artificiellement", uniquement dans le but que l’affaire, qui verra des procédures naître de la Suisse à Singapour, soit arbitrée par la Justice monégasque.

Une affaire qui deviendra hors de contrôle début 2017.

En avril de cette même année, le juge d’instruction Edouard Levrault demande l’expertise de l’Iphone de Me Tetiana Bersheda, avocate de Dmitriy Rybolovlev, après qu’elle s’est présentée à la Sûreté publique le 3 février 2017 pour remettre un enregistrement qu’elle estime être la preuve de la complicité entre Tania Rappo et Yves Bouvier. Dix minutes de bande captées lors d’un dîner privé chez Dmitriy Rybolovlev, à Monaco, le 23 février 2015. C’est le début du deuxième volet de l’affaire Bouvier-Rybolovlev.

Tania Rappo porte plainte contre Tetiana Bersheda pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Plainte étendue à Dmitriy Rybolovlev et l’ancien procureur général de Monaco, Jean-Pierre Dreno, visés pour complicité.

De l’expertise du téléphone de Me Bersheda découlera ensuite le troisième volet de l’affaire, une vaste enquête ouverte pour trafic d’influence.

Après l’annulation de la procédure dans le volet pour escroquerie confirmée en 2020 par la Cour de révision de Monaco, c’est aujourd’hui le second volet de l’affaire qui s’éteint doucement, en catimini.

Tania Rappo retire finalement sa plainte

Le 15 novembre dernier, les juges d’instruction en charge de l’affaire, Franck Vouaux et Ludovic Leclerc, ont rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Dmitriy Rybolovlev et Jean-Pierre Dreno. Décisions devenues définitives le 22 novembre, avec l’extinction du délai d’appel.

Me Tetiana Bersheda, elle, est renvoyée devant le tribunal correctionnel par cette même ordonnance. Une information confirmée à Monaco-Matin par le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault. "Il s’agit d’une question de droit (sur l’application de la loi dans le temps et les éléments constitutifs de l’infraction), qui devra être tranchée par le tribunal." Les faits (enregistrement de conversations) qualifiés juridiquement, il s’agira donc de sévir ou non sur le fond.

"Me Bersheda a toujours contesté avoir commis la moindre faute dans cette procédure, ce que le procureur général de Monaco a reconnu en requérant un non-lieu total. La partie civile s’est désistée de sa plainte. Dans ces conditions, nous attendons sereinement que le tribunal confirme l’innocence de Maître Bersheda", ont réagi auprès de Monaco-Matin les conseils de Tetiana Bersheda.

Révélant ainsi que Tania Rappo a retiré sa plainte durant le délai d’appel. Les parties auraient-elles trouvé un accord à l’amiable ? Contacté par Monaco-Matin, l’avocat pénaliste de Tania Rappo, Me Denis Fayolle, n’a pas souhaité faire de commentaires. Sa cliente, comme Yves Bouvier, n’est donc plus impliquée dans cette tentaculaire affaire à Monaco.

"De trop nombreuses tempêtes judiciaires"

La fin d’un long chapitre selon l’avocat de l’ancien procureur général de Monaco, Jean-Pierre Dreno, Me Régis Bergonzi, dont le client était suspecté de partialité.

"Cette décision revêt une importance cruciale dans le déroulement de cette affaire, et je ressens une profonde gratitude envers les deux juges d’instruction pour avoir permis de rétablir la vérité au terme de trop nombreuses tempêtes judiciaires. Je tiens à souligner que, depuis le début de cette affaire, je n’ai jamais douté de l’innocence du procureur général Jean-Pierre Dreno, lequel a consacré toute sa vie à l’œuvre de Justice et qui m’a fait l’estime de me choisir comme défenseur. Cette décision contribuera à mettre un terme aux souffrances de mon client et lui permettra de rétablir pleinement son honneur. Elle est le témoignage puissant de la capacité de la justice à prévaloir, de la vérité à émerger et de l’innocence à être reconnue, même face aux excès considérables qu’a connu cette enquête."

Les avocats de Dmitriy Rybolovlev, Me Thomas Giaccardi et Me Martin Reynaud, se félicitent également auprès de Monaco-Matin de l’aboutissement de ce deuxième volet. "Depuis le jour de son inculpation, il disait son innocence. Il n’existait pas de charges permettant de le poursuivre. Les juges d’instruction en ont pris acte, rendant la seule décision qui s’imposait. Il n’y aura pas de procès contre Dmitriy Rybolovlev, qui est définitivement innocenté."