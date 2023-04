Rachetée par un milliardaire russe, l’ancienne propriété azuréenne de Martin Gray saisie par la justice

Certaines propriétés ont parfois un destin tragique. Comme si un passé douloureux continuait de les hanter. A Tanneron, Martin Gray s’était offert un petit Eden.

L’écrivain d’origine polonaise, rescapé de la Shoah, y aura vécu les feux de l’enfer. Au sens propre. Le 3 octobre 1970 cette petite commune varoise aux portes de l’Estérel s’embrase. Un gigantesque incendie ravage ses collines verdoyantes.

C’est au sommet de l’une d’elles, sur la route de Mandelieu, que l’auteur d’Au nom de tous les miens, a trouvé refuge dix ans plus tôt avec son épouse Dina. Piégés par les flammes, cette ancienne mannequin et leurs quatre enfants, n’y survivront pas.

Le temps a fini par effacer les stigmates du feu. Martin Gray lui-même s’y est employé. L’écrivain maudit a continué de vivre dans le massif du Tanneron jusqu’au début des années 2000.

Pour exorciser les drames de sa vie, il a fait de sa propriété un temple baroque. La piscine ressemble à un bassin romain de granit noir. Le pool house, tout en rondeur, est signé Antti Lovag.

Deux cents chenilles de tanks datant de la seconde guerre mondiale dessinent les courbes d’un improbable amphithéâtre... Ici tout est symbole.

Une véritable "Arche du futur", comme l’avait baptisée l’écrivain bâtisseur qui ne s’embarrassait guère avec les autorisations d’urbanisme. Ce qui, en son temps déjà, avait valu à Martin Gray quelques démêlés devant les tribunaux.

Un Russe qui valait 4 milliards

Voilà que cinquante ans plus tard, l’histoire bégaye. L’ancienne propriété de Martin Gray est, semble-t-il, au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire.

Le parquet de Nice se contente de confirmer qu’une "ordonnance de saisie pénale a été rendue concernant ce bien immobilier".

L’État vient de geler ces terres chargées d’histoire. C’est un milliardaire russe qui les a rachetées dans les années 2010.

Et pour que nul ne l’ignore, l’oligarque a fait apposer ses initiales dans les jardins qui jouxtent son héliport privé. Un R et un S, pour Rashid Sardarov. Un magnat du gaz et du pétrole dont la fortune s’élèverait à plus de quatre milliards de dollars!

L’homme d’affaires a d’ailleurs passablement agrandi l’ancienne propriété de Martin Gray. Les travaux d’embellissement qu’il y a réalisé n’ont rien à envier à son prédécesseur. Sauf qu’en dépit de sa fortune, le milliardaire russe rechignerait à en assumer les factures.

Pour effacer le passif de ses sociétés, l’oligarque se serait lancé dans un nébuleux montage en recourant à des sociétés offshore. De vieux démons seraient-ils revenus le hanter lui aussi?

Panama Papers et trophées de chasse

En effet, le nom de Rashid Sardarov était apparu, il y a quelques années, dans les fameux Panama Papers. Cette fuite de documents compromettants avait notamment révélé que le propriétaire de la société Cosmar Energy était propriétaire de 28.000 hectares de terres en Namibie.

Officiellement pour y bâtir un ranch dédié à l’écotourisme. Sauf que Sardarov est surtout un grand amateur de chasse au gros gibier! Une rapide recherche sur Internet le montre coiffé d’un casque colonial, posant au-dessus de la carcasse d’un rhinocéros noir.

L’oligarque semble collectionner les trophées en tous genres. En Italie, il s’est offert la célèbre marque de moto MV Agusta dont son fils a pris les rennes. Les ports de la Côte d’Azur ont longtemps abrité son yacht à 75 millions de dollars, le Stella Maris, qu’il aurait finalement revendu.

Rashid Sardarov vient pourtant de perdre l’un de ses signes extérieurs de richesse: l’ancienne propriété de Martin Gray au Tanneron. Pourtant, cet oligarque-là ne figure sur aucune liste de sanctions. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine il continuerait d’ailleurs de voyager à travers l’Europe, grâce notamment à son passeport bosnien.

Ce qui n’empêche pas, malgré tout, la justice azuréenne de s’intéresser à ses affaires... Et à celles de ses conseils. L’enquête en cours a conduit il y a quelques jours les policiers jusque dans le cabinet d’un avocat qui, chose peu banale, s’est vu perquisitionné.