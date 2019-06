Quinze jours de prison pour un Mentonnais qui avait percuté une barrière du Grand Prix de Monaco en état d'ivresse

C’est la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel où le prévenu a comparu, menotté, à l’audience de flagrance. Il a heurté, le 2 juin 2019, une barrière installée pendant la période du Grand Prix de F1 sur la rue Grimaldi. Le récit de la banalité des faits a chapeauté la procédure.

Il est 19 heures, quand un témoin signale le trajet aberrant d’un véhicule à la Sûreté publique. Aussitôt, les policiers le repèrent et interpellent le conducteur dans cette même artère. Contrôlé, il arbore une alcoolémie de 0,94 mg/l.

"Comment vous incitez à la réflexion?"

"C’est quatre fois le taux autorisé, lance le président Florestan Bellinzona. Votre comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ne vous attendez pas à une peine assortie du sursis après en avoir bénéficié pour une infraction identique et des menaces de mort. Trente mois plus tard, vous n’êtes plus accessible ! Comment vous inciter à la réflexion?"

Dans le box, le quinquagénaire sans emploi semble embarrassé pour répondre. Sans contester, il nuance: "J’étais chez ma copine et j’ai picolé. Quand elle m’a demandé de faire des courses, j’ai cédé. Si je vais en prison, je perds tout! Je me retrouve à la rue : plus d’appartement et on m’ôtera mes enfants. Ma situation actuelle est très précaire. Je dois suivre un traitement lourd…"

Évidence du magistrat: "Il est fortement déconseillé de mêler alcool et médicaments…" A son tour, le premier substitut Cyrielle Colle relève le taux important.

"Une situation humaine dramatique"

"Avec quelque 2 grammes dans le sang, il n’était plus maître de lui-même. Cet homme ne devait pas conduire. Mais il a préféré prendre le risque. Dès lors, les condamnations antérieures à un et deux mois avec sursis sont à exécuter. Même au regard d’une situation humaine dramatique à la suite d’un accident grave, il m’est impossible de redemander un sursis. Vous avez toutefois l’alternative de la liberté d’épreuve. Pour ma part, je requiers un mois ferme plus 15 euros d’amende."

La défense va s’efforcer d’émouvoir les juges afin d’éviter l’incarcération du prévenu. "Prenez en compte le pénible divorce de mon client, déclame dans le registre de l’affect Me Clyde Billaud. Il a des enfants à charge. Sa chute d’une grande hauteur a résulté des fractures de quatre vertèbres. Santé altérée et situation difficile créeront de gros problèmes si vous le mettez en prison. Préférez la clémence avec la liberté d’épreuve."

Le tribunal restera inflexible sur la détention: quinze jours ferme plus une amende à 15 €.