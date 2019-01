Quinze jours avec sursis pour des insultes à caractère raciste

Outre cette sanction, il devra verser 1.000 € de dommages et intérêts à la partie civile. L’affaire remonte au mois de juillet dernier. Dans la nuit du 29 au 30, cet ouvrier consomme à "La Brasserie" en compagnie d’amis. La température estivale et l’ambiance le poussent à boire plusieurs verres d’alcool. Vers minuit et demi, le sommeil le surprend et il s’allonge sur un canapé afin de s’assoupir.

Imitation du singe

Mais le responsable de la sécurité vient vite mettre un terme à cette catalepsie. Ancien boxeur...