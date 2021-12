Quand Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell posaient devant l'office de tourisme de Saint-Tropez

Cette série d'une quinzaine de photos, révélée par le New York Times , a été divulguée lors du procès de Ghislaine Maxwell qui se tient depuis le 29 novembre dernier à New York.

Souriants et enlacés dans le centre de Saint-Tropez. Voici à quoi ressemblent Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sur une des photos saisies par le FBI en 2019 lors d'une perquisition menée dans un des appartements du financier américain.

L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein est jugée pour trafic sexuel et est soupçonnée d'avoir rabattu des jeunes filles souvent mineures dans le but d'avoir des relations sexuelles avec l'homme d'affaires américain mais également certains de ses amis.

Parmi les photos où le couple apparaît, l'une d'elles semble avoir été prise au château de Balmoral, en Ecosse, là où la reine Elizabeth II passe une partie de ses vacances.

Un cliché qui confirme un peu plus les liens étroits qu'entretenait le couple avec le Prince Andrews, le deuxième fils de la reine d'Angleterre, lui aussi accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure en 2001, à Londres, mais aussi à New York et sur l'île privée de Jeffrey Epstein dans les Caraïbes.

Virginia Roberts Giuffre, la plaignante, a également déclaré avoir été violée par le patron d'une chaîne d'hôtels alors qu'elle se trouvait sur la Côte d'Azur.