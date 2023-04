"Psychopathe", "sans limite"... Qui est Steeve Arnoux, le tueur présumé d'un jeune homme à Gattières en 2019?

Sa fine moustache accentue paradoxalement ses traits juvéniles. Steeve Arnoux a 24 ans. Il est jugé depuis ce lundi aux assises des Alpes-Maritimes, à Nice, pour le meurtre avec préméditation de Jason Maimone, 20 ans, abattu sur le parking du Lidl à Gattières le soir du 1er octobre 2019.

Le crime avait été annoncé par l’accusé. Eva l’avait quitté pour les bras de Jason. Il avait alors décidé d’une sentence sans appel. Il s’était filmé en train de charger un fusil de chasse avec des cartouches. La vidéo était accompagnée d’un commentaire glaçant: "Une balle pour Jason."

Exclu de l’école primaire

Le scénario était écrit parce que rien ne peut résister à Steeve Arnoux. "C’est un psychopathe, c’est-à-dire un garçon intolérant à la frustration, décrypte Sebastian Alvarez, l’expert psychologue. Il a très peu d’affects. Il est sans limites."

Dès sa prime enfance, l’accusé s’est montré violent au point d’être exclu de son école primaire et de connaître un premier séjour en psychiatrie. Sa scolarité est calamiteuse, son père dépassé, sa mère permissive. "Elle dit non à rien", note l’expert, qui décrit un épisode édifiant: "Dès qu’il est entravé, il explose: il casse tout dans sa chambre. Sa mère glisse alors de l’argent sous sa porte pour que la tension redescende. C’est lui qui me raconte tout cela avec un petit sourire."

Steeve Arnoux abandonne sa formation en maçonnerie, démissionne d’un emploi dans la grande distribution, s’engage dans l’armée avant de se faire réformer un an et demi plus tard. Rentré à Carros, il passe sa vie à fumer des joints et à bichonner son Alfa Roméo. Toujours dans la toute-puissance, il en vient aux mains avec son propre père qui lui reproche son oisiveté et sa consommation de cannabis, menace de mort Eva et Jason Maimone.

L’expert psychologue compare le comportement de Steeve Arnoux aux auteurs de féminicide et confie: "Je suis étonné que ce ne soit pas Eva qui ait pris un coup de fusil." "Pourquoi est-ce Jason qui meurt à sa place?", s’interroge Me Jean-Pierre Franc, l’un des avocats de la famille du défunt. "Parce qu’il s’est mis en travers de sa route", répond le psychologue.

Des plaintes sans suite

Ce lundi soir, Alain, le père d’Eva, vient exprimer à la barre son désarroi face au danger que représentait l’accusé. "Ça a été dix-huit mois de harcèlement. Sans arrêt, sans arrêt. Une déferlante", affirme le témoin. Pneus crevés, piscine lacérée. Dix-huit mois de menaces, de plaintes sans effet, de rappels à la loi dérisoires.

Les menaces étaient explicites tant à l’égard de Jason que d’Eva et de ses proches: "Tu vas te prendre un coup de douze. Toi et Eva vous êtes morts." "Je vais tous vous brûler", "Toi et ta famille vous allez crever."

"Vous n’avez pas à culpabiliser. C’est une faillite de la gendarmerie de Carros", intervient Me Jérôme Triomphe, conseil du père de Jason Maimone. Le verdict est attendu mercredi soir.