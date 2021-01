Procès Veyrac: la parole aux principaux accusés, le verdict attendu dans la journée

Il est de bonne guerre que, dans une cour d’assises, les avocats de la défense réfutent les arguments de l’avocat général. Ce mardi, ils n’ont pas réfuté. Ce fut un pilonnage. En bande organisée. Ils ont estimé qu’Annie Brunet-Fuster avait eu la main trop lourde. La veille, l’avocate générale avait réclamé de 2 à 30 ans.

Pour illustrer son propos, Me Eric Scalabrin, conseil de Phillip Dutton (25 ans requis), a exhumé l’affaire de l’enlèvement du baron Empain: 63 jours de détention, un auriculaire coupé, une fusillade sur l’autoroute.

"Les commanditaires ou exécutants ont écopé de 15 à 20 ans de réclusion. 25 ans, c’est ce qu’on réclame à Marseille pour des affaires dites de barbecue, ces gens qu’on brûle dans les coffres de voitures. Comment peut-on demander autant dans le dossier de Mme Veyrac?", s’est-il insurgé.

Plus tôt, Me Marylou Diamantara, avocate de Ali Gueffaz (18 ans requis), plaidant la relaxe, avait dénoncé le marasme du dossier. Mais aussi des hypothèses "élastiques" de la part des enquêteurs.

"Je reproche à la police de manquer de hauteur, de recul, d’humilité et d’un chouïa de modestie", avait attaqué Me Adrien Verrier, conseil de Luc Goursolas. Il a plaidé la relaxe des charges criminelles et une peine juste pour le délit de non-dénonciation de crime.