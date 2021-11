Procès Pastor: Wojciech Janowski, principal accusé, enterre sa propre défense

Il vient d’accuser sans preuves le fils de la milliardaire monégasque d’avoir fait assassiner sa propre mère. Et son coach sportif - autre accusé du procès - d’en avoir assuré la logistique.

En face, Sylvia Ratkoswki-Pastor, son ex-compagne, s’affaisse sur elle-même. Pour faire bonne mesure, Janowski accuse la policière de la PJ qui a mené l’enquête de magouilles.

Me Gérard Baudoux et Me Thierry Herzog, les avocats de Gildo Pastor, partie civile au procès, lancent alors la contre-attaque, obligeant l’accusé à se dévoiler. Une stratégie qui a payé au-delà des espérances.

On a alors vu un Janowski tour à tour obséquieux, péremptoire, cynique, cassant. "Vous ne m’impressionnez pas M. Janowski, et vous n’impressionnez personne, alors je vous pose les questions et vous y répondez", assène Me Gérard Baudoux qui qualifiera cette attitude de "méprisable".

Et l’avocat niçois d’égrener les innombrables contradictions dans la défense du principal accusé. Au rang desquels ses aveux en garde à vue. Lesquels ont été revisionnés ce jeudi.

Dans la salle d’audience plongée dans le noir pour la projection, on aperçoit alors le corps de Sylvia Ratkoswki-Pastor secoué de sanglots.

Sur la vidéo, qu’on croirait sortie d’une cassette VHS à bout de souffle, Janowski avoue l’assassinat d’Hélène Pastor. Quand la lumière se rallume dans la salle d’audience, son ex-compagne reste de longues minutes prostrée, essuyant ses larmes.

Wojciech Janowski s’est rétracté depuis ces premiers interrogatoires. Il avait même prétendu que ses aveux lui avaient été extorqués. Assurant que les enquêteurs "lui avaient tout fait, sauf lui arracher les ongles". Une fadaise de plus.

Jeudi, on a vu une audition paisible, respectueuse. "Il est même autorisé à prendre des notes, ce qui est assez rare, ironise Me Thierry Herzog, et on lui a offert une canette de coca." Depuis, Janowski est revenu sur ces accusations.

Ce jeudi, il a même assuré que sa garde à vue avait été "magnifique". Incompréhensible. Devant la cour d’appel d’assises, une fois de plus, Janowski a enterré la défense de Janowski.