Procès Maëlys: jour de verdict pour Nordahl Lelandais, qui a "renouvelé "ses excuses" avant le délibéré

Nordahl Lelandais a renouvelé ses "excuses", ce vendredi matin, au dernier jour de son procès pour le meurtre de Maëlys en août 2017, avant le délibéré des jurés des assises de l'Isère.

"Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, avec sincérité. Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses mais je me dois de leur présenter avec la plus grande sincérité", a déclaré l'accusé, qui purge actuellement vingt ans de prison pour le meurtre d'un jeune soldat, qu'il avait rencontré par hasard en avril 2017.

Jeudi, le ministère public a réclamé la peine maximale à son encontre, une condamnation à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, tandis que sa défense s'est efforcée de convaincre les jurés de limiter la sentence à trente ans de réclusion pour le meurtre de Maëlys.

L'accusé est un "danger social absolu", a estimé l'avocat général Jacques Dallest dans son réquisitoire, en appelant ceux qui le jugent à le déclarer "grand criminel, grand prédateur".

"Même sévère, le propre de la justice est de rester humaine", a pour sa part plaidé l'avocat de la défense, Me Alain Jakubowicz. "30 ans de prison, enfermé, c'est ce qu'il mérite clairement et il le sait".

"On ne fixe pas une peine à l'aune de la douleur des victimes. A douleur infinie, peine infinie. Non, mille fois non!", a-t-il lancé.