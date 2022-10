Procès du 14-Juillet: une semaine dans la tête du terroriste à la cour spéciale de Paris

Un long et douloureux chapitre s’est refermé, vendredi, à la cour d’assises spéciale de Paris qui écrit, jusqu’au 16 décembre l’histoire judiciaire de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice.

Pendant cinq semaines, victimes et proches de victimes - 260 en tout - sur les près de 2.400 parties civiles constituées pour l’instant, se sont succédé à la barre pour raconter leur drame, leur vie d’avant et celle d’après, leur réparation difficile si ce n’est impossible, le traumatisme qui s’accroche... Et ces plaies que l’on tente de masquer faute de réussir à les refermer.

Cinq semaines de témoignages, au cours desquels, la quasi-totalité des victimes, ont évoqué la sécurisation de la promenade des Anglais le soir du massacre. Et crier leur besoin impérieux que cette question soit tranchée par la justice. Elles veulent un procès. C’est l’autre "dossier" du 14 juillet, dont l’instruction est menée à Nice. Nombre d’entre elles ont plaidé pour que l’instruction soit dépaysée.

Cousin, sœur, oncle, amis...

Dès ce mardi matin et jusqu’à vendredi, la cour, présidée par Laurent Raviot, va plonger dans la tête du tueur. Une semaine entière dédiée à essayer de comprendre le terroriste au 19-tonnes, abattu par la police, après avoir semé la mort sur la Prom’. Comprendre les mécanismes qui ont conduit à son passage à l’acte. Un passage à l’acte méthodiquement préparé et réalisé dans une furie froide sans aucune hésitation, selon tous les témoins qui ont croisé le regard du terroriste sur son sanglant trajet de près de 2km. Un attentat terroriste "inspiré", ont dit tous les experts qui, au début du procès dès le 5 septembre, sont venus détailler son lien avec l’islamisme. Un lien relativement récent. Sa fascination pour l’ultraviolence a trouvé écho dans la barbarie de l’État islamique.

Quels liens avec les accusés?

La vie de ce Tunisien de 31 ans sera donc passée au crible au travers des témoignages de membres de sa famille: oncle, sœur, cousin. Des connaissances aussi, comme Roger Battesti, son ami et amant. Ou encore, si la justice remet la main dessus, Hamdi Zagar, ce proche de l’assassin de la baie des Anges, qui a bénéficié d’un non-lieu dans le dossier.

La cour devrait au travers de débats tenter, aussi, d’en savoir davantage sur les liens que Bouhlel entretenait avec les accusés. Ils sont huit. Sept présents, un jugé par défaut. Trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, les autres pour des délits de droit communs, comme des infractions à la législation sur les armes.