Procès du 14-Juillet: le témoignage des victimes à Nice après la vidéo choc

"Le voir, ça fait partie de ma résilience. Voir tout, pour se reconstruire. Le 14 juillet, le camion est arrivé dans mon dos. J’entends le fracas. À droite et à gauche, les gens sont morts. J’ai vu les corps voler, j’ai tout vu. J’ai vu le terroriste, calme, conscient de ce qu’il faisait et qui avait à l’esprit de faire un maximum de victimes. J’ai vu, mais mon cerveau n’avait pas enregistré toutes les images"...

Patrick Prigent, survivant hanté à jamais par cette nuit de sang et de larmes, sort de la salle de retransmission de l’audience du procès de l’attentat du 14 juillet 2016, à Acropolis. Le coprésident de l’association Life for Nice vient de voir les quelque 17 minutes, issues de vidéo amateurs et de la vidéosurveillance de la Ville. L’attentat, en direct. Pour lui, comme pour les autres victimes, le direct dure depuis six ans.

"J’ai oublié qu’il pouvait y avoir des réactions"

Pour beaucoup de parties civiles, la douleur, au mieux tapie, le temps passant, a ressurgi sur grand écran. "Je m’étais conditionnée, comme une combattante, comme un soldat qui va au front", entame Célia Viale. Sa mère et son père se sont retrouvés sur la trajectoire du camion. Sa mère n’a pas survécu. Marie-Pierre Viale avait 56 ans. "Mais, j’avais oublié qu’il pouvait y avoir des réactions humaines à côté", poursuit la jeune femme. Les cris, les pleurs, les gémissements qui ont empli la salle pendant le visionnage, elle ne s’y était pas préparée. "C’était aussi difficile que les images elles-mêmes", abondent maîtres Tina Colombani et Houdé Zgaren, deux avocates niçoises de parties civiles.

Certaines victimes ont tenu bon, coûte que coûte, jusqu’au bout de la dernière image de cet acte qui a brisé leur vie en milles morceaux. D’autres se sont ruées à l’extérieur, prises en charge avec tact et bienveillance par le Samu, les pompiers ou bien les psychologues, transformant la "salle des pas perdus" en cocon de souffrance.

"Ça fait partie de ma reconstruction"

Fallait-il voir, revoir ses images? Fallait-il vivre, revivre ça? "Cela fait partie de mon processus de reconstruction, en tout cas je l’espère. Nous savions que ça n’allait pas être beau à voir, mais on était tous ensemble, soudés", se relâche Henri. Avec ses deux enfants, ce soir-là, il était au tout début de la course meurtrière de Bouhlel. Ils ont sauté sur la plage. "L’instinct animal", dit-il. Six ans après, Henri avoue pleurer, parfois, comme un gosse, lorsqu’il voit un camion blanc sur la promenade des Anglais.

"J’ai l’impression d’avoir pris des coups, je n’arrive plus à marcher", chuchote Alain Dariste, coprésident de Promenade des Anges... Lui, a hésité avant d’assister au visionnage. Il l’a fait. Debout, vivant, mais amputé d’une partie de lui-même. Léana, sa petite-fille, n’a jamais fêté ses trois ans.

Et des questions encore sans réponse

Dans la salle des pas perdus, les victimes s’enlacent. Elles pleurent, ensemble, une nouvelle fois, leurs vies broyées par les roues d’un camion et la folie d’un homme. "Voilà, on va rentrer chacun chez soi avec ses blessures maintenant", se résigne Patrick Prigent. Chacun chez soi, avec beaucoup de questions aussi. Sur la sécurisation de la promenade, cette nuit d’été qui a basculé. "On ne passait presque pas à pied et lui, il est passé avec un 19-tonnes!", constate Henri. Célia évoque, elle, les "dix ou onze repérages", effectués par Bouhlel les jours qui ont précédé son passage à l’acte. Et puis, "comment le camion a-t-il pu s’engager sur la prom?", questionne Me Rebibou. "Il s’est engouffré très vite sur le trottoir, comment a-t-il pu? On ne le voit pas", renchérissent Me Colombani et Zgaren. Qui évoquent aussi un homme. Un autre homme. "Lorsque le terroriste est à Vérany, on a l’impression qu’il y a quelqu’un d’autre avec lui. Qui est-ce?", concluent-elles.