Procès du 14-Juillet: la délicate étape de l’identification des corps

Une hécatombe, le chaos sur 1.850mètres à Nice. Soixante-dix corps jonchent l’une des plus belles avenues du monde. Seize autres succomberont à leurs blessures. Il faut mettre un nom sur chaque victime, chaque fragment. Vite. Des familles sont dans l’angoisse. La pression est énorme.

Elvire Arrighi, commissaire de la sous-direction de la police technique et scientifique, témoigne au septième du jour du procès du 14-Juillet. Elle a coordonné l’opération d’identification des victimes. Une mission délicate tant l’expérience de l’attentat du Bataclan avait eu son lot de ratés: mort déclaré vivant et inversement, autopsies tardives, familles mal orientées, dépouilles confondues…

Les leçons du Bataclan

La policière présente des excuses anticipées pour la sécheresse de son exposé technique: "Nous sommes chargés de remettre ordre et raison là où la catastrophe a semé la terreur."

Elle prévient: "Ce à quoi nous avons été confrontés dépasse l’entendement. Tout n’a pas été parfait mais notre travail a été fait avec le maximum de rigueur et d’engagement pour participer à l’œuvre de justice." Le procureur Molins avait donné le 19 comme date butoir. À cette date, tous les morts avaient un nom. On comprend en filigrane que des leçons ont été tirées de l’attentat du 13 novembre à Paris.

Le protocole appliqué à Nice s’appelle IVC, pour "Identification des Victimes de Catastrophes".

Elvire Arrighi rappelle le principe: "Une unité ante mortem et unité post mortem travaillent en parallèle sans se concerter."

Un travail difficile avec 38 victimes étrangères

La première recueille auprès des proches des signes distinctifs (cicatrices, bijoux, tatouages), recueille des papiers d’identité, des radios médicales, des photos, une brosse à dents, pour prélever de l’ADN. La seconde équipe effectue le même travail d’investigation à partir du corps et des effets personnels retrouvés in situ. Une commission d’identification composée d’experts valide ensuite les investigations. Un travail titanesque, rendu parfois difficile quand 38 victimes sont étrangères.

Autre écueil: "Un grand nombre de corps étaient méconnaissables, en morceaux. Il est impossible de demander aux familles en état de choc de les identifier", rappelle la commissaire. "Et une pièce d’identité ou un sac à main découverts près d’un corps ne suffisent pas à identifier une victime."

"Je pense au sourire de Brodie"

Avant de clore son propos, la commissaire Arrighi évoque une famille américaine qu’elle a reçue à la Maison des victimes, rue Gubernatis à Nice. "Madame avait perdu son mari Shon et Brodie, son fils unique de 11 ans. Le père est mort en tentant de sauver son fils. Ils étaient venus passer des vacances. Elle s’est présentée le 15 juillet. Elle était loin de son pays, de sa culture, ayant vécu ce qu’il y a de pire. Elle a été d’une dignité marquante, d’une précision parfaite lors des deux entretiens."

La couleur des habits, la fossette au menton de Shon, son anneau en argent, son grain de beauté, le tee-shirt aux trois boutons de Brodie, ses baskets rouges et noires...

Et il y a cette photo, juste avant l’attaque, où l’enfant se régale de bonbons. La professionnelle, après deux heures d’exposé, fend l’armure et pleure: "Je pense à elle et au sourire de Brodie."