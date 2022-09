Procès du 14-Juillet: des autopsies injustifiées?

"Des linceuls noirs alignés: c’est une image irréelle qu’on ne peut oublier." Le professeur Gérald Quatrehomme dirige l’institut de médecine légale de Nice. Il a 40 ans d’expérience.

À une question de Me Soussi, il confirme qu’il y a un avant et un après ce tragique 14-Juillet. "Habituellement nous sommes une dizaine à l’institut. Là, nous étions une centaine."

Mobilisation sans précédent

La morgue était pleine. Il fallait trouver des espaces réfrigérées pour les victimes, faire appel à des étudiants en médecine pour les transporter et nettoyer les salles d’autopsie. Chaque cadavre doit être passé au scanner pour s’assurer qu’aucune victime n’a été tuée par balle.

L’objectif de cette mobilisation sans précédent de légistes, de secrétaires, de thanatopracteurs, est de comprendre les causes de la mort et rendre des corps présentables aux familles au plus tard le 19 juillet.

Quatorze autopsies réalisées

Des corps si délabrés que certaines n’ont pu faire leurs adieux qu’à travers une vitre et un éclairage étudié.

Le procureur antiterroriste avait autorisé les autopsies dans trois circonstances: "Quand la cause du décès n’est pas claire, quand il y a eu une prise en charge médicale et s’il y a une suspicion de lésion par projectile" précise le professeur. Quatorze ont été réalisées.

Après sa déposition, Gérald Quatrehomme se retrouve sous le feu roulant des questions de Me Virginie Le Roy, avocate de l’association Promenade des Anges.

L’avocate contient son indignation. Elle est la porte-parole de familles révoltées qui n’ont appris qu’en 2019 que des organes avaient été prélevés sur leurs proches : cœur, encéphale, foie...

Elle estime que des autopsies ne se justifiaient pas eu égard aux critères définis par le procureur: "Quel est l’intérêt pour les nécessités de l’enquête de retirer l’utérus d’une enfant de 6 ans?"

"Pourquoi ne pas avoir informé les familles?"

"Deux enfants de 6 et 4 ans sont morts d’un polytraumatisme. Ils ne sont pas autopsiés. Qu’a apporté l’autopsie de Yanis, qui était un cas similaire?" "Pourquoi ne pas avoir informé les familles?"

Gérald Quatrehomme admet que « les circonstances particulières de l’attentat » l’ont conduit à prendre la décision de prélever « l’ensemble des organes » afin d’anticiper d’éventuelles demandes des juges d’instruction.

Il concède que le protocole était généralisé et non individualisé. Me Le Roy affirme que deux familles ont pu s’opposer à l’autopsie. Le professeur dit ne pas être au courant.

"Où sont les prélèvements?", s’inquiète à son tour le président Laurent Raviot. "À l’Institut médico légal", répond l’expert. Certaines familles en ont déjà demandé la restitution.

Pour elle, une nouvelle épreuve.