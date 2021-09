Procès des attentats du 13-Novembre: les enquêteurs appelés à la barre

La cour d'assises spéciale de Paris doit entendre lundi un des responsable de la sous-direction de la police judiciaire française, puis mardi la juge antiterroriste belge Isabelle Panou.

Tentaculaires, les investigations menées en Europe et au-delà ont permis de reconstituer la et le déroulement des attaques pilotées par le groupe Etat islamique (EI), qui ont fait 130 et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis.

Même si des questions demeurent, les enquêteurs sont parvenus en quatre ans à identifier commanditaires, planificateurs, artificiers, convoyeurs et intermédiaires de la cellule, ainsi que leur parcours de la Syrie à la Belgique puis la France, via la route des migrants.

Pour la première fois depuis le coup d'envoi de l'audience, la cour, les avocats généraux, les avocats des parties civiles ou de la défense pourront poser des questions sur le fond du dossier.

Mercredi et jeudi derniers, les deux premiers jours de ce procès-marathon étiré sur près de neuf mois ont été consacrés à l'appel des plus de 1.800 déjà constituées et à l'enregistrement de centaines d'autres, des attentats les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français.

Largement muet depuis son arrestation en mars 2016, le seul survivant des commandos y a fait une entrée tonitruante en multipliant les provocations.