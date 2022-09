Procès de l'attentat du 14 juillet: le témoignage de Franck Terrier, le "héros au scooter"

"Ce soir-là on voulait aller manger une glace avec ma femme. Au niveau de Magnan, un camion nous double par la droite sur le trottoir. Je décide de le prendre en chasse. Ma femme crie tellement que je la dépose au niveau du Cum. Puis je poursuis le camion jusqu’à son arrêt. J’essaie de jeter mon scooter sous les roues. J’accède à la cabine et je me bats avec le terroriste. Voilà c’est tout."

Deux mois en psychiatrie

Avec des moyens dérisoires mais un courage instinctif, Franck Terrier, 55 ans, a tout tenté pour limiter le carnage. Il en est remercié par des avocats des parties civiles. Il aurait pu tomber sous les balles de la police quand le camion s’est immobilisé. Il a été dans un premier temps arrêté, réfugié derrière une roue du poids lourd. Son acte de bravoure lui a valu d’être dans la lumière médiatique. Il confie avoir souffert d’un "syndrome crépusculaire". Deux mois d’hospitalisation en psychiatrie. Un sentiment de culpabilité intense de n’avoir pu mettre le terroriste hors d’état de nuire. "Je rejetais ce que j’avais fait. Pour moi, ce n’était pas moi qui avais fait ça", explicite-t-il, à la demande du président. "C’est plutôt une action héroïque?", remarque le magistrat. "Je ne sais pas du tout", murmure celui qui était prêt à donner sa vie pour arrêter un massacre.

Me Florian François-Jacquemin, avocat de Chokri Chafroud, évoque "un tueur de masse", tente de faire expliciter à Franck Terrier, l’expression "camion fou". Le témoin le coupe: "C’est un acte terroriste, il n’y a pas de doute. J’ai tout de suite compris ce qui se passait. Il voulait faire le maximum de victimes."